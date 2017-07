Zomerfeest op Peuterspeelzaal ‘t Hummelhonk

PEIZE – Peuterspeelzaal ‘t Hummelhonk houdt op zaterdag 8 juli het jaarlijkse zomerfeest met als thema het kabouterbos. De opening is om 10.00 uur buiten, voor de peuterspeelzaal aan de Esweg 2A in Peize. Daarna kunnen peuters en andere kinderen zich uitleven op het springkussen, ze kunnen zich laten schminken, meedoen aan de verloting en allerlei kabouterspelletjes doen. Kinderen mogen verkleed naar het feest komen. Iedereen met interesse voor de peuterspeelzaal is welkom tot 12.00 uur. Toegang is gratis.