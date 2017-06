Zomerijs, vreemde klinkers, ‘cuniculacultura’  en overwinning voor Coen

Wielermeerdaagse Peize PEIZE – De Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier is weer begonnen. Peize opende het bal voor de 34e keer. ‘De Krant’ maakte de koers van dichtbij mee. Heel dichtbij..

Peize vindt zo’n opening mooi. Kan meteen de Nederlandse kampioen bij de dames gepresenteerd worden. En de mannen hebben nu nog honger. Na eerst de Amateurs/Sportklasse/Junioren zijn de dames aan zet. Dit wordt de tweedaagse Peize-Nieuw-Roden genoemd, meetellend voor de KNWU-clubcompetitie. Sponsor Patrick Huizinga heeft de eer om de dames weg te schieten. “Ik schiet normaal alleen bij de jachtclub”, zegt Huizinga, die meteen ja zei. “Wielerfan? Altijd. Ik vind het leuk om te zien”. Het is niet druk, wordt ook niet verwacht. Vier kilometer verderop is de grote concurrentie van de Run. Wat verder weg racen de wereldtoppers over de hei. “Je mag wel mee in de volgauto”, zegt Rikus Sunderman van het Wielercomité Peize. Met Stefan Rutgers aan het stuur, partner van Fonny, voorzitter van ‘Peize’. Rutgers rijdt in een Skoda Octavia, net voor de bezemwagen. Maar eerst stopt een Seat. De chauffeur krijgt een broodje kroket van de organisatie, zoals alle vrijwilligers. Een mooi gebaar. Minder leuk is het gebaar van gemeente Noordenveld. Peize heeft 22 hekken nodig. “Maar op is op”, krijgt Peize te horen. We rijden mee in de gastenauto, zoals de ‘invités’ in de Tour de France, al rijden er daar iets meer auto’s mee. We jagen over drempels. “Dat kan met deze auto”, weet chauffeur Rutgers. We passeren de rijdsters rechts. Ook om te stoppen bij pech. “Links heb je te maken met de openklappende deur, rechts heb je geen renners en sta je meteen in de berm.” Er rijden veertien volgwagens mee. Daarnaast nog een dokter en de wedstrijdleiding. En dan is er nog de bezemwagen. De jurywagen passeert ons. “Ik heb ook wel in een ploegleidersauto gezeten en de kinderen kunnen gewoon mee, die zijn groot genoeg”. Rutgers, volleybalman van Peize, Rovoc en binnenkort Cratos uit Hoogezand. “Dat combineer ik met ATB”. Doordat het tempo bij de vrouwen laag ligt en de auto’s dus ook niet hard gaan, draait de maag – ook gevuld met een broodje kroket- niet om in de auto. Ook de bekende Peizenaren, Jan van Bergen en Marinus Wekema, staand bij het zandpad aan het eind van Esweg, vinden dat de gang er niet in is. “Ik kan de kippen nog wel even eten geven”, zegt Wekema. ‘Pensionado’ Peter Vegter kijkt rustig toe in een tent. Dan de grote tenoren, de Elite/Beloften. Aan de start een heuse Spaanse delegatie. Nog voor het startschot zit een van de Spanjaarden op de grond. Is het een voorteken? Wethouder Henk Kosters mag wederom het startschot lossen. De Peizenaar weet ondertussen dat je het pistool omhoog moet houden. Dan zijn ze weg. Meteen raken Spanjaarden achterop. ‘El Pais’ heeft zich een klein beetje aangepast. Voor de oude bibliotheek zitten mensen, genietend van de wijn, tapas en Corona-bier. Een groep rasechte inwoners zit in hun schuur. Want: het miezert. De koers dan. Tweevoudig winnaar Paul de Haan heeft lek gereden en is uit koers. De Spanjaarden vallen bij bosjes uit. Mariano Matas Fuentes (beroemde klimgeit uit het wielerverleden) staat aan de kant. Met wat kennis van Spaanse woorden horen we de ervaringen van de man van ‘equipo Benicassim’, Zuid-Spanje. “Heel mooi hier, maar dit zijn we niet gewend. Deze klinkers heb ik nog nooit gezien”. En dan het weer. Ook niet gewend. “Bij ons is het 40 graden”. Een van de verkeersregelaars is Johan Koning. Hij kent ook een woordje Spaans. “Cuniculacultura”. “Dat zijn konijnenfokkers”. We laten de Spanjaarden links liggen, en het Spaans, tijd voor de plattelandscoureurs. Met nog vijf ronden te gaan rijden zes man voorop. De cameraman van Omrop Fryslan zoekt een plekje, in de struikjes bij de radiowagen. Daar voert microfonist Cor Rijpma (zoonlief Coen ligt op intensive-care in het ziekenhuis vanwege de val in Omloop Bedum, red.) de spanning op. Tien mannen zijn er vandoor. En daar zitten klasbakken tussen. Waaronder een Duitser en Bas Tietema met een Ierse licentie (ploeg Sean Kelly!). Lokale held Patrick van der Duin sleurt het peloton op gang. Zowaar met nog twee Spanjaarden. “Die motor draait, pats boem”, roept Rijpma. Ook marathonschaatser Pim Cazemier is voorin te vinden van de meute. Het wordt spannend. De Kannibaal-renners nemen het voortouw. Het gaat hard, 55 kilometer per uur. De voorsprong is geslonken tot 25 seconden. “Erik, ga eens kijken bij het peloton, wie zit te schudden?”, vraagt de omroeper aan de microfonist op motor. Dan groeit de voorsprong weer en mag de neutrale materiaalwagen ertussen. Rijpma maakt nog even een praatje met Cor van Leeuwen. “Wat ga je straks doen? Eerst Nieuw-Roden en dan de wereldbeker op tandem (!)”. Even later. “Daar zijn ze al!”, schreeuwt Rijpma. Het is Rick Smit uit ’t Harde die met een fietslengte voorsprong over de eindstreep raast en het van te voren al uitschreeuwt. De NWVG-rijder wint voor Bas Tietema en Adrie Lindeman. Rijpma met de winnaar: “Je lijkt helemaal niet aangedaan”. Smit: “ Ik heb de hele week geschaatst”. Rijpma: “dus zomerijs heeft je de overwinning gebracht?”. Smit daarop: “Ja, en de overwinning wil ik opdragen aan Coen (“hij loopt weer in het ziekenhuis”, laat zijn vader weten). Wat een mooi gebaar en wat een winnaar. En mooie naam op de Peizer erelijst.

Winnaars: Dames: Kirstie van Haaften; Amateurs: Steven Willemsen. Peizenaren: 23. Berend Slagter en 25. Rob Wielink. .