Zomertrip: De Onlanden

Gids: Albert Broekman, Staatsbosbeheer

NOORDENVELD – Omdat de komkommers inmiddels volop in de schappen liggen, de temperatuur stijgt naar ongekende hoogte én voor veel mensen de vakantie (bijna) begint, gaat De Krant op pad om de leukste trekpleisters in de regio in beeld te brengen. Waar moeten we zijn, willen we verzekerd van zijn een geslaagd uitje?, willen we weten. De derde Zomertrip start in natuurgebied de Onlanden.

De Onlanden. Honderd procent zeker één van de allermooiste natuurgebieden van het noorden. Een uniek gebied waar je zomaar eens oog in oog kunt staan met een otter. Of –als je mazzel hebt- met een roerdomp. In elk geval ontmoet je er vast en zeker een hoop fuutjes, een bruine kiekendief, zilverreiger en rietzanger. Albert Broekman van Staatbosbeheer neemt ons mee naar het prachtige landschap van wuivende rietvelden, verre uitzichten, beken en moerasvogels. Staatsbosbeheer beheert zo’n 800 hectare van het zo’n in totaal 1.500 hectare tellende natuurgebied. “We beheren de westkant, zeg maar tegen het Leekstermeer aan. Natuurmonument beheert de oostkant, tegen Groningen en Paterswolde aan. We hebben voor het Staatsbosbeheerdeel van de Onlanden nog geen uitgebreide recreatievisie gemaakt. We hebben er in de eerste instantie voor gekozen om de natuur leidend te laten zijn.” Je kunt de Onlanden op verschillende manieren ontdekken, vertelt Broekman: via de wandelpaden, er is ook een gemarkeerde wandelroute (de Sanderbuurroute), per fiets op de fietspaden door het gebied of per kano. In het gebied zijn er een aantal kanoroutes en kanosteigers aangelegd om de Onlanden ook vanaf het water te ontdekken.

Echt een fantastische manier om de Onlanden te beleven, weet Broekman uit eigen ervaring. “Je vaart door het grote aaneengesloten moerasgebied, met natte graslanden, beken en petgaten. Dat doen we in samenwerking met outdoorbedrijf ‘In het wilde weg’. Een gids duidt je op de bijzondere flora en fauna in het gebied. Ooit werd dit natuurgebied onder de rook van de stad Groningen met z’n vele graslandpercelen de hooikamer van Drenthe genoemd. In 2012 is het gebied ingericht als waterberging en hierbij zijn de graslanden grotendeels omgevormd naar moeras. “We hebben de natuur z’n gang laten gaan. Het waterpeil is wat omhoog gebracht. Dan krijg je rietvorming en ruigte. En ook ontwikkeling van wilgen en elzen. Van de 800 hectare is nu nog geen 10 procent grasland meer.” De gids vertelt je onderweg alles over de bewoners van De Onlanden, waaronder enkele bijzondere zoals de otter en de roerdomp. Tussendoor krijg je ook wat vaardigheden in de bushcraft mee, zoals vuur maken en het zoeken naar eetbare planten. Zelf heb hier onlangs nog gevaren. Toen vloog zelfs nog een roerdomp op, op 2 meter afstand, dat zijn de leukere natuurwaarnemingen!”

Staatsbosbeheer wil bekijken of ze fietsexcursie ‘van Hoog naar laag’ weer nieuw leven in kunnen blazen. Dat is een fietsexcursie waarbij de boswachter bezoekers meeneemt de Martinitoren op en daar tekst en uitleg geeft over het uitzicht waarbij je de Onlanden kunt zien liggen. Vervolgens stappen ze op de fiets richting de Onlanden om daar de nodige details over het gebied te horen. Ergens in het gebied wordt nog eens gestopt voor een lunch. “Houd onze landelijke website in de gaten voor deze activiteit”, tipt Broekman.

Ook een aanrader: picknicken op een kleedje in het gras. Lekker op je rug staren naar de indrukwekkende wolkenluchten en luisteren naar de geluiden van vogels en andere bewoners. Rosétje in de picknickmand (en/of ranja), nootje erbij en niemand doet je wat. En voor wie liever op een picknick bank zit, geen nood. Die staan er volop in de Onlanden. Graag per kano door het gebied? De eerstvolgende kanotocht door het gebied staat gepland voor 9 september van 18.30 tot 22.00 uur. Meer informatie hierover vind je via deze link: www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/kop-van-drenthe/kanovaren-door-de-onlanden.