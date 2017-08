Zomertrip: Lettelbert

Gids: Jacqueline Poel en Evert Prijs

DE WILP – Omdat de komkommers inmiddels volop in de schappen liggen, de temperatuur stijgt naar ongekende hoogte én voor veel mensen de vakantie is begonnen, gaat De Krant op pad om de leukste trekpleisters in de regio in beeld te brengen. Waar moeten we zijn, willen we verzekerd zijn een geslaagd uitje?, willen we weten. De vierde Zomertrip start in Lettelbert.

Alleen al de weg er naar toe is leuk. Via Midwolde, het kerkje voorbij laat je je meevoeren via de kronkelende weg door het idyllische landschap. Niet te hard rijden, want bij het bord ‘kanoverhuur’ aan de rechterkant even nadat je Lettelbert bent binnengereden moet je rechts. Helemaal achteraan het weggetje ligt het Dorpshuis Lutjehonk verscholen. En wie denkt bij dorpshuis aan een wat simpel gebouwtje met een vergadertafel, plastic kuipstoeltjes en een thermoskan op het aanrechtblad zit helemaal mis. De accommodatie is fantastisch. Een riante, pas verbouwde boerderij met een fraai terras, gelegen aan het Lettelberterdiep en het fietspad tussen Lettelbert en Leek. Lutjehonk is de plek van Watersportcentrum Westerkwartier, Scoutinggroep de Bevers én de uitvalsbasis voor de survivals en de schoolkampen. Je kunt er zelfs met je tentje blijven overnachten.

“We organiseren hier van alles. Onze stichting bestaat uit drie activiteiten: watersport, Scoutinggroep de Bevers en het dorpshuis. En de watersporttak heeft twee onderdelen, kanoverhuur en het organiseren van schoolkampen en survivals. Bij ons kunnen mensen een 1 of 2-persoons kano of een3-persoons Canadese kano huren. Vanuit ons dorpshuis aan de Hoofdstraat in Lettelbert kun je prachtige tochten maken in een idyllische omgeving”, vertellen Jacqueline en Evert. In de grote schuur van het dorpshuis liggen de kano’s op een aanhanger. Sjouwen met het ding hoeft niet. Die laat je zo vanaf de wal direct tegenover het dorpshuis de plomp in glijden. “Je kunt vanuit hier naar Nienoord, Zuidhorn, Briltil of Groningen, een tocht van 11 kilometer. En als je terug komt kun je hier heerlijk genieten op het terras. We hebben hier de lekkerste cranberrytaart van het hele noorden. Mensen springen van de fiets speciaal voor de taart. Gemaakt door Fokje Wieldraaier, een dame uit het dorp. Haar recept is geheim. Niemand die het te weten komt”, weet Jacqueline die op verzoek ook een heerlijke lunch voorschotelt. Ook bijzonder: het dorpshuis wordt gedragen door het hele dorp. Gerund door een beheerdersteam uit Lettelbert.

Nog een aanrader: de survivaltochten op en rond landgoed Nienoord in Leek. Terwijl je wandelt over het landgoed, door de omringende bossen, weilanden en watertjes, kom je allerlei hindernissen tegen: een catamaranvlot, bandenslingeren, steppen, kanoën en een touwbrug. Deze recreatieve survivaltochten heel geschikt voor groepen. De hindernissen kunnen namelijk op de groep worden aangepast, zodat iedereen een leuke dag heeft. Ook de slootexcursies van Lutjedonk zijn erg in trek.

“Dat doen we in samenwerking met het Groninger Landschap. Samen met een gids gaan de kinderen naar de Lettelberterpetten om te ontdekken wat er zoal allemaal in het water groeit en leeft. En we organiseren survivals. Doen allemaal leuke, actieve dingen met water. Lekker ravotten, spelen en ontdekken. Hier valt echt van alles te beleven! Ons watersportcentrum werkt ook samen met Zienn, een organisatie die opvang en ondersteuning biedt aan mensen die dakloos dreigen te worden. In het zomerseizoen werken er ieder jaar 2 tot 4 van cliënten van Zienn bij het watersportcentrum. Ze breiden de survivals voor en helpen met de begeleiding ervan. Dat doen ze ook met de kanoverhuur en het terras. Zij beleven er veel plezier aan en de bezoekers waarderen het.” Genoeg te beleven dus, op één van de mooiste plekjes in het Westerkwartier. Zelf ook eens ervaren hoe fraai het uitzicht is vanuit een kano? Even googelen dan: www.lettelbert.com.”