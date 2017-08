Zomertrip: maisdoolhof De Wilp

Gids: Wiesja Dijkstra

DE WILP – Omdat de komkommers inmiddels volop in de schappen liggen, de temperatuur stijgt naar ongekende hoogte én voor veel mensen de vakantie (bijna) begint, gaat De Krant op pad om de leukste trekpleisters in de regio in beeld te brengen. Waar moeten we zijn, willen we verzekerd zijn een geslaagd uitje?, willen we weten. De tweede Zomertrip start in De Wilp.

Een niet alledaags uitje dit keer. Een spannende des te meer. We volgen Wiesja Dijkstra naar het weiland naast haar boerderij aan de Keuningsweg 23. Bijzonder detail voor een weiland: een paal vol lampenkappen. Bedoeld om je zintuigen te prikkelen, meldt Wiesja die vlak voor de ingang van het maisdoolhof stopt. Het is de bedoeling dat we nu zelf voorop lopen. Of dat nu zo’n goed idee is vragen we ons af. ‘Ga je mee verdwalen, ik weet de weg’, luidt de spreuk van Loesje die helemaal in het begin aan de wuivende maisstengels hangt. Jaja. Niet dus. Eenmaal in het doolhof moet je het toch echt zelf uitzoeken. Aanwijzingen ho maar. “Je denkt misschien dat een doolhof meer iets is voor jonge kinderen, maar dat is in dit geval niet zo”, vertelt Wiesja terwijl ze achter ons aan sjokt. “Dit doolhof is meer geschikt voor tieners en volwassenen.” Waarom dat zo is, komen we niet veel later zelf achter. In een hoekje op de grond staat iets. De bijbehorende tekst belooft niet veel goeds. Bij iedere volgende stap zijn we op onze hoede. Het mais is dicht en hoog. Een ding is zeker: je voelt je ontzettend nietig. Een volgend pad loopt dood. Terug maar weer. “Hoor je het geruis van de wind? Indrukwekkend, of niet?”, roept Wiesja. “Je kunt hier ook op een stoeltje gaan zitten. Gewoon genieten van de geluiden. Eén worden met de natuur.” Natuurlijk. Kan. In dit geval zijn we op zoek naar de uitgang. En dat valt alles behalve mee. Na een minuut of twintig dolen is het tóch gelukt. En heel eerlijk: het was leuk. Een bijzondere ervaring. Wiesja nodigt ons uit voor de lichtjestocht, een rondje doolhof maar dan ’s avonds laat. Het enige licht dat er is komt uit de lantaarntjes die her en der aan de maistengels hangen. We bedanken vriendelijk voor de uitnodiging. Deze tocht was al spannend genoeg.

Vlak voordat we richting redactie vertrekken lopen we nog even langs de enorme tuin met kalebassen. Een geweldig gezicht. Van heel grote oranje exemplaren tot kleine geelgroene; de tuin van Wiesja staat er vol mee. “Ik houd straks weer een kalebassenverkoop. Dat doe ik ieder jaar. Echt, een enorm succes. Het leuke is dat je wel een maand lang iets prachtigs op tafel hebt.” Naast kalebassen organiseert Wiesja ook een rommelmarkt. Een ‘schuurverkoop’. Genoeg te beleven dus, aan de Keuningsweg 23 in De Wilp. Het maisdoolhof is de hele maand augustus open van 12 tot 18 uur. Aanmelden van tevoren hoeft niet, alleen in de week van 13 tot 21 augustus is het doolhof open op afspraak. Telefoon: 06-30417671. Dolen door het doolhof kost niets, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer informatie is te vinden op: www.heitshiem.nl