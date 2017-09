Zomertrip: Roden

Gids: Vincent Jonkheid en Anouk Folkerts

RODEN – Omdat de komkommers inmiddels volop in de schappen liggen, de temperatuur stijgt naar ongekende hoogte én voor veel mensen de vakantie is begonnen, gaat De Krant op pad om de leukste trekpleisters in de regio in beeld te brengen. Waar moeten we zijn, willen we verzekerd zijn een geslaagd uitje?, willen we weten. De zesde Zomertrip start op landgoed Mensinge, bij Roden.

Mensinge. De mooiste plek, de meest historische sfeer. Landgoed Mensinge bestaat uit de havezate, twee musea (!) (in de havezate en Landskeuken, voormalig Koetshuis) Lekker eten, in een historische omgeving. De Cuisenerie, sinds 2007 gevestigd op het landgoed. Aanvankelijk stond hier een boerderij, waarna er de koetsierswoning kwam, legt Anouk Folkerts uit. Men hier ambachtelijk gemaakte producten nuttigen, inclusief koekjes. “Doordat 70 procent regionale producten zijn, mogen we het Cuisinerie noemen”. Er is ‘koffie van de koetsier’ en ‘thee van de familie Kymmel’. Sinds 2015 kunnen bezoekers een kamer boeken. Onder het motto: ‘Wilt u een nacht jonkheer of jonkvrouw? Dan gaan wij naar huis en beheren zij het landgoed’. Het uitzicht vanuit de kamers is sprookjesachtig. “Bezoekers uit de Randstad zijn altijd verrast door de rust en duisternis. Je hoort alleen het kleppen van de ooievaar”, weet Anouk. Onze gids Vincent Jonkheid, woonachtig in Groningen, maar opgegroeid in Roden, heeft er een boek over geschreven. “We weten dat er al 8 eeuwen iets staat. Mensinge is twee keer verwoest door Groningers. Het bestuur van Groningen zei: maak Mensinge maar met de grond gelijk. Om familie van Ewsum dwars te zitten. De familie van Ewsum – terug te vinden in het oude gemeentewapen- heeft er lange tijd gewoond. Ook de familie Kymmel heeft hier 186 jaar gewoond. Een tante van Kymmel, Geziena Oldenhuis, was de rijkste persoon van Drenthe. Ze bezat alle land”. Haar portret hangt hier, zoals zoveel. De naam Mensinge is waarschijnlijk afkomstig van de eerste bewoner in 1225: Menso de Rode. Het gebouw stamt uit 1728, althans dat staat in een steen geschreven. Sommige vertrekken zijn ouder. “Vergeleken met andere havezaten, heeft dit de grootste inventaris van de hele provincie. Er is veel verloren gegaan, om verdrietig van te worden”, meent Jonkheid, die geschiedenis heeft gestudeerd. Het ‘Bouwhuis’ is neergezet, om het aanzien te vergroten. In het Mensingebos werden paden aangelegd. Hoe meer paden hoe meer aanzien”. De havezate heeft letterlijk een verbinding met de Catharinakerk. “Met een speciale ‘Kymmelspoort’, alleen voor bewoners van Mensinge. Er was een Kymmelsbank, een herenbank die er nog staat. In de vakantie mocht boswachter Sukkel (!)- vertrouwenspersoon van de familie- op het bankje zitten. Maar werd weggestuurd door de pastoor. De kleinzoon vond dat niet erg, dan hoefde hij niet meer naar de kerk”. Overigens: men kan hier de ‘Coenraad Kymmell Wandelroute’ lopen, 7 kilometer of 3,5 kilometer. Een aanrader! We maken een nog kortere wandeling, via de vijver en de witgekleurde duiventiil, ook al een bijzonderheid. Met een record aantal duiven (tweehonderd!), waarvoor je toestemming moest vragen. Dan de havezate. Met een bel op het dak (!). Met mysterieuze stenen vloeren. En zeven vertrekken. De wandtegels stammen uit 1514. “Het bonnetje en naam tegelzetter hebben we nog”. Er is een duiventil. Naar Drents gebruik: onder duiven doorlopen helpt tegen gordelroos en reumatiek. In de eetkamer kan getrouwd worden. “Elk vertrek had een eigen geluid, zodat de butler je kon vinden”. Op weg naar de opkamer stuiten we op een trap, die open kan. Hieronder staan wijnflessen. We zien de bibliotheek. Met een ‘Cruydtboek’ van vier eeuwen oud, waarvan er maar vier op de wereld bestaan. In de herenkamer staat een Zeeuwse kast, vervaardigd van elzenwortelfineer en speciaal hout uit Indonesië. Er is zoveel moois. Curieus is ook de ‘linkerhanddolk’, uit 1500. “Rechts had de persoon een zwaard en links een dolk, om extra te steken.” Tegenwoordig heerst hier rust en vrede. Op 15 oktober is er de jaarlijkse Weckmarkt. En zondag 5 november ‘Dag van de Slachten’, waarbij varkens aan het spit komen. Maar eerst – vrijdag 1 en zaterdag 2 september – ‘Wat ’n Kunst’ en proeverijen, de expositie ‘Birds of Hope’ loopt nog en zaterdag 9 september doet Mensinge mee aan Open Monumentendag. Dé gelegenheid om de unieke sfeer van de historie (en culinaire hoogstandjes) van Mensinge te proeven.