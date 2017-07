Zondag 16 juli: de puzzelfietstocht!

RODEN – We zouden het bijna vergeten door al het Lus-geweld: de puzzelfietstocht. U weet wel, die fietstocht die langs alle mooie plekjes van de gemeente leidt. De 25 kilometer lange fietstocht wordt gehouden op zondag 16 juli. Het ritje op de fiets is voor iedereen geschikt, volgens Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek. “De inschrijving is om 13:00 uur op het evenemententerrein en uiteraard geheel gratis. De oriënteringsrit is voor jong en oud en start en finish zijn beide op het evenemententerrein, waar ook nog de culinaire verleiding plaatsvindt.” Kun je na de fietstocht onder het genot van gezellige livemuziek lekker bijkomen met een hapje en een drankje bij één van de foodtrucks. Mooie afsluiter van je weekend toch?