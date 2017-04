Zondagvoetbal

Roden viert klein feestje; derby SVMH-De Wilper Boys in evenwicht

REGIO – Terwijl Peize aan teambuilding deed vanwege het vrije weekend in het Belgische Gent, bouwde Roden een feestje, na de 4-1 zege, waardoor de periode binnen is. GOMOS behield de ongeslagen status tegen SVZ. Nieuw-Roden wist het net niet te vinden.. HFC’15 werd getrakteerd op een nederlaag. De derby SVMH-De Wilper Boys was in evenwicht. Haulerwijk was vrij.

Roden sleepte zondag de periode binnen en staat bovenaan. Alle reden voor een klein feestje. Harry Zwiers had meer tegenstand verwacht van MKV’29. Roden liep kinderlijk eenvoudig uit naar een 3-0 voorsprong en uiteindelijk 4-1. Niet Rene de Vries, maar Robin van der Tuin was de goalgetter met drie treffers. De andere goal kwam op naam van Bert Roede. “We speelden niet eens goed. We misten vijf basisspelers (Guido Bos, Vincent van Santen, Rolf Dussel, Robin Carras). De jeugd heeft de toekomst. Loetse Boeinga, Robert Dijk en Jort Bijholt waren de bankzitters, die ook invielen. “Op naar de hoofdprijs? Daar heeft iedereen het over. Eerste doelstelling is gehaald. Er kan een toetje achteraan komen.” Doordat DTD gelijk speelde en GAVC won, is Roden nu alleen leider, met een punt voorsprong op de Friese belagers. Roden heeft zondag weer een lastige horde te nemen: nummer vier Olyphia.

Trotse kampioen GOMOS speelde een degelijke pot in Zeijen tegen SVZ dat weinig weerstand bood. Na een rustige start, trapten de Norgers in het tweede deel het gaspedaal stevig in en had een 0-8 niet misstaan. Bij rust was het 0-2. “0-3 is te weinig. Maar na rust hebben we onze sportieve plicht gedaan, GOMOS was twee klassen beter”, vond Wim Bakering, die wel wist hoe Zeijen erover dacht: blij dat het maar 0-3 is geworden. De makers: Guido Koolen, Roy Slachter en Ivo Drenth.

HFC’15 kreeg afgelopen donderdag een dreun (8-1) van ASVB en dat hakte erin. “We hadden wat te bewijzen tegen FC Lewenborg, dat in alle opzichten beter was”, erkende Auke Birza. Hoogkerk zette daar karakter tegenover, kreeg ook kansen, maar die werden niet verzilverd. HFC hield het bij rust op 1-1. Dit na een schitterende pass van Marijn Scheltens, afgerond door Johan Honebeek. In de tweede helft een heel ander HFC, dat niet meer scherp was, waarna Lewenbirg freewheelend uit liep naar 4-1. Een vrije bal van Frank Volkers leverde de 4-2 op en na de 5-2 was Honebeek goed voor 5-3. “We waren geen schim meer van de ploeg van de eerste helft, dat baart me zorgen. Het gevoel is dat het elastiekje scheurtjes vertoont. Er zijn nog drie duels te gaan. Er moeten nog punten bij. Ik wil graag afscheid nemen als derde klasser”.

De gemeentelijke derby en burengevecht van het Westerkwartier, het noordelijke SVMH tegen het zuidelijker gelegen De Wilper Boys, eindigde onbeslist. SVMH aasde op eerherstel en dit leek te gebeuren. ‘De Wieken’-ploeg kwam sterk uit de startblokken nam een riante 2-0 voorsprong via Wietse Venema en Carlo Roffel en dat hadden er meer kunnen zijn, maar twee keer stond de paal in de weg en een keer de lat. De derby, waar zo’n honderd toeschouwers op afkwamen, kantelde na rust. Jeroen Dijkstra scoorde namens de rood-zwarten twee keer: 2-2. “We kwamen in de eerste helft er niet aan te pas. Het was daarna een wedstrijd van wie maakt de derde, maar niemand bleek in staat”, schetste Wietse Numan van De Wilp. In ogen van SVMH heeft de zwart-witte formatie te weinig gekregen. Het moraal is een beetje opgekrikt, met het punt schiet het geen meter op.

Nieuw-Roden kwam niet langs Haren. Sterker: het werd een doelpuntloos gelijkspel. Ook Nieuw-Roden liet de winst in de eerste helft liggen. De thuisclub kreeg liefst vier opgelegde kansen (twee keer Nick Matulessy, Wilco Drent en Jurriaan Kampen). In het tweede deel kon Nij Roon lang niet zoveel brengen als voor rust. Tien minuten voor tijd werd het zelfs nog penibel. Wilco Drent kreeg in een reflexbeweging de bal tegen de hand en kreeg rood. Haren kreeg de geest en trof nog eens de lat. De blauw-witten werden voorbijgestreefd door Surhuisterveen dat simpel won.

TLC zette FC Fochteloo opzij: 0-2. Het was een wedstrijd met veel gele kaarten en een goed spelend Rodenburg. Doelpuntenmakers van TLC: Frank Driessen en Stefan van Leeuwen, zijn twintigste van het seizoen. Zevenhuizen worstelde zich langs De Sweach. De rood-zwarten leidden tot vlak voor tijd soeverein met 3-0 door Jurjaan van Es (twee keer) en Dimtri de Jong. In blessuretijd maakten de gasten het nog spannend: 3-2.