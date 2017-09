‘Zonder dat eindeloze vertrouwen in elkaar, wordt het een rot-evenement’

Rodermarkt betekent hoogtijdagen voor de politie

RODEN – Rodermarkt betekent voor velen feest en ontspanning, maar er is ook een grote groep van mensen die deze gezelligheid mogelijk moeten maken. Elk jaar staat Volksvermaken haar mannetje, moet de gemeente faciliteren en zijn het ook voor de plaatselijke politie echte hoogtijdagen. Oud-politieagent Evert Nitrauw maakte maar liefst veertig Rodermarkten in uniform mee. Behalve dan die woensdagavond, want dan was hij weer de dorpsbewoner die hij ook altijd is en ging hij zelf feestvieren. De kracht van dit evenement zit hem volgens Nitrauw in de samenwerking mogelijk gemaakt door het vertrouwen in elkaar.

Veertig Rodermarkten aan het werk, ga er maar aan staan. Nitrauw weet niet beter, en dus ook zijn vrouw en dochters niet, dan dat Rodermarkt betekent het uniform aan en zorgen dat het mooie dagen worden. Hij heeft een duidelijke visie omtrent de aanwezigheid van de politieagenten. “Ik denk dat je er tussen moet lopen. Je moet erbij zijn en direct contact kunnen hebben met de bezoekers. Als je op het bureau gaat zitten wachten tot de meldingen komen, ben je te laat. Een incidentje escaleert snel voor je er bent en kan met een sneeuwbaleffect tot iets groots uitgroeien. Als er wat gebeurt, móet je dat direct de kop in drukken. Wie vervelend is, moet je erop aan kunnen spreken.” En dat alles gewoon in uniform: “ja hoor”, vindt Nitrauw. “Wees er maar.” Zeker tientallen politieagenten zijn op de been wanneer op zaterdagavond de feestvierders het dorp bevolken. Dat klinkt heftig, maar zij werken vooral onopvallend en geruisloos. “Snel en adequaat ingrijpen, de korte klap.”

De samenwerking tussen de organiserende partijen is op initiatief van Nitrauw jaren geleden enorm geïntensiveerd. “Zowel Volksvermaken, de horeca, de Jaarbeurs als de gemeente, maar ook bijvoorbeeld de brandweer en het Rode Kruis vervullen een belangrijke rol in de organisatie van de Rodermarkt. Dus zei ik: het wordt tijd voor een Rodermarkt overleg. Laten we bij elkaar gaan zitten van tevoren, want je hebt elkaar nodig. En als er wat gebeurt, móet je van elkaar op aan kunnen.” Apetrots is Nitrauw dat dit overleg inmiddels een vast gegeven is en zorgt voor de nodige rust tijdens de Rodermarkt zelf. “We hebben enorm korte lijntjes met elkaar en weten elkaar de hele Rodermarkt 24/7 te vinden. Dat maakt dat het beeld in het dorp heel rustig is. En dat is belangrijk. Zonder dat eindeloze vertrouwen in elkaar, wordt het een rot-evenement.” En wie denkt al die voorbereidingen overdreven zijn en de kans op een terroristische aanslag klein is, rekent even buiten de kans op een grote storm, te heet weer wat al eerder eens voor problemen zorgde of wat te denken van het ‘project X feestje’ in Haren wat ooit volledig uit de hand liep en waar opeens het complete Roder politiekorps tijdens de Rodermarkt present moest zijn. “Met slechts twee man bleven we hier over die vrijdagavond. En zaterdagochtend om acht uur moeten wel weer die wagens op zijn plek. Maar niemand heeft wat vernomen en dat is de kracht van die samenwerking.”

Het was een uitdaging om die samenwerking te vinden, maar van een uitdaging is Nitrauw nooit vies geweest. Sterker nog, hij heeft er heel wat beslecht in die veertig jaar. “Elk jaar zocht ik weer een nieuwe uitdaging”, lacht hij. “Ik weet nog dat het vroeger gewoon was dat er bij elke dranghek een politieman stond. Dat kostte honderden mannen per avond. Dat moest toch anders kunnen en dus opperde ik dat. Laten we de politiemensen inzetten waarvoor ze er zijn: het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Het was juist in de tijd dat het fenomeen verkeersregelaar ontstond. Maar dat werd echt niet door alle collega’s in dank afgenomen. Sommigen beschuldigden mij dat ik hun werk afnam.” En wat te denken van het parkeren van de fietsen – “dat was eerder gewoon veel te ver weg”- of de slagbomen die het centrum hermetisch afsluiten voor het verkeer – “hoe kun je zorgen dat het publiek rustig in het dorp kan zijn?” Allemaal vinkjes op de uitdagingenlijst van Nitrauw.

Als dorpsbewoner van Roden zette hij elk jaar op de woensdagavond de knop om. Het uniform ging uit, de biertjes mochten gedronken worden. “Dan ging ik even uit de ban”, lacht hij. “Moeilijk vond ik het nooit om die knop om te zetten. Je wordt heus wel aangesproken, maar dat moet je gewoon opzij zetten. Ik heb er nooit moeite mee gehad om op de locatie zelf te wonen. Ik denk dat het belangrijk is dat je ook buiten je dienst contact hebt met de mensen in je gebied. De drempel wordt kleiner als mensen je ook treffen bij bijvoorbeeld school of zwemles van de kinderen. Je weet ook wat er speelt door je sociale contacten. En naast je werk ben je weer bezig met dingen die je in je werk kan gebruiken. Ook ik heb geholpen met het bouwen van de Rodermarktwagen. Dus ook ik weet wat de knelpunten van die kant zijn. Dat zijn echt de plusjes voor je werk. En dat vond ik ook het mooiste. Al weken voor de Rodermarkt ging ik de stemming peilen. Het waren weken dat ik tachtig uur werkte. Maar ik deed het altijd met volle overgave.”