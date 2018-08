 Zonnelening voor Noordenvelders

NOORDENVELD – Vanaf gisteren kunnen inwoners van Noordenveld opnieuw een lening aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. Voor het jaar 2018 wordt door de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe opnieuw budget voor de Regeling ‘zonnelening’ beschikbaar gesteld. Het moet in ieder geval gaan om een minimale besteding van 2500,00 euro voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen, zonneboilers of andere duurzame technologie voor zonne-energie. Het subsidieplafond voor het jaar 2018 voor zonneleningen in de gemeente Noordenveld is 119.028,00 euro.

Mensen kunnen een aanvraag voor een zonnelening vanaf 15 augustus 2018 indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Informeert u vooral vooraf naar de voorwaarden van de regeling en over hoe u een zonnelening kunt aanvragen. Kijk hiervoor op de website van SNN. Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk van het SNN. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 uur – 17.00 uur op telefoonnummer (050) 522 49 24.