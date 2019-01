Zorgen om gang van zaken De Schutse

‘We hebben te maken met een bestuurlijk vacuüm’

LEEK – Als een donderslag bij heldere hemel. Waar de insteek en de berichten zo positief waren over De Schutse, lijkt alles toch een andere wending te nemen. Gerard Kosse – al jaren beheerder van dienstencentrum De Schutse – wordt bedankt voor bewezen diensten. Welzijnsorganisatie De Schans gaat iemand anders aanwijzen als beheerder. Daarnaast lijkt het aantal activiteiten in De Schutse drastisch te worden verminderd. Meindert Bouma, voorzitter van platform Senioren Westerkwartier, maakt zich grote zorgen. ‘Dit valt ons rauw op ons dak’, zegt hij. ‘Het besluit is eenzijdig genomen. Dit moet in overleg gebeuren, maar dat is niet het geval. We hebben te maken met een bestuurlijk vacuüm.’



Per januari 2019 gaat De Schans dus zelf iemand verantwoordelijk maken voor het beheer van De Schutse. En dat steekt. ‘Allereerst willen de betrokkenen graag dat Gerard aanblijft bij De Schutse’, zegt Bouma. ‘Er schijnt nu een beheerder vanuit De Schans te komen. Deze weet waarschijnlijk van toeten noch blazen. Daarnaast zijn niet alle medewerkers met een dienstverband overgenomen door De Schans. Hen is verteld dat ze moesten solliciteren voor een contract van één jaar. Dat steekt ons bijzonder.’

Met het vertrek van vaste krachten vreest Bouma voor een leegloop van de vrijwilligers. En dat terwijl zij juist dé levensader van De Schutse zijn. ‘Ik hoop niet dat de mensen weglopen, maar kan het wel enigszins begrijpen. Ik weet ook zeker dat er een aantal mensen weg zullen gaan. Dat heb ik van hen al gehoord. Dat zou jammer zijn. We hebben elkaar hard nodig.’

Inmiddels is er een burgerinitiatief gelanceerd om de structuur en de activiteiten van De Schutse voort te zetten. ‘Er zal geld op tafel moeten komen om dat initiatief tot een goed einde te brengen, dat is duidelijk.’

Op Oudjaarsdag hebben betrokkenen nog een overleg gehad over de stand van zaken bij De Schutse. Wordt ongetwijfeld vervolgd..