Zoudttheater viert zestigste verjaardag

‘Elke repetitie is een feestje’

RODEN – Tot 2012 was het Toneelgroep Roden. Om vooral subsidie-technische reden werd vervolgens een naamsverandering doorgevoerd en ging het toneelgezelschap verder onder de naam Zoudttheater. Kluchten worden niet gespeeld, wél stukken uit de officiële theaterliteratuur en altijd onder leiding van een professionele regisseur. Mede daardoor staat het Zoudttheater voor kwaliteit en is het een toneelgroep die zich onderscheidt van andere toneelgroepen. Wat hetzelfde is, is het plezier dat aan elke productie en elke repetitie beleefd wordt. ‘Bij ons is elke repetitie een feestje’, vertellen voorzitter Wim de Nobel en Marion Brandwijk.

Het wemelt in de regio van toneelverenigingen. Het gros speelt kluchten en blijspelen, met een prominente rol voor de verloting in de pauze. Zoudttheater is anders. Er worden geen kluchten gespeeld en met slechts acht leden kan het gerust een klein clubje genoemd worden. ‘Dat biedt echter ook voordelen’, weten Marion en Wim. ‘Bij ons speelt iedereen. Ik zal je het sterker vertellen, soms speel je meerdere rollen. Aan de andere kant moet vrijwel iedereen wel iets extra’s doen. Met ons kleine clubje moeten we behalve voor de productie zelf immers ook zorgen voor zaken als public relations, moet er een leescommissie zijn en zijn er ook de nodige bestuurlijke taken. We redden het prima zo. Groeien is geen doel op zich, al hechten we wel aan verversing. Eens in de zoveel jaar organiseren we workshops voor aspirant spelers, de laatste keer was dat in K38. Vaak hebben we dan al een bepaald stuk in het achterhoofd en kunnen we dus meteen zien of iemand binnen onze club en in het stuk past. En andersom moeten mensen zich natuurlijk ook bij ons thuis voelen. Ook het feit dat we met een professionele regisseur werken én dat we nooit gebruik maken van een souffleur, maakt ons bijzonder. Net zoals dat we steevast begeleid worden door muziek. De naam? Nou ja, vanwege de vorige naam kregen we minder subsidie. En dat geld zijn we gewoon heel hard nodig. We hebben vervolgens een avondje zitten brainstormen. Toen bleek dat Zouttheater al bestond, hebben we er maar een D tussen geplakt, haha.’

Wim is vanaf 2012 betrokken bij Zoudttheater en volgde een jaar of drie geleden Jelly van den Bosch op als voorzitter. Marion is al veel langer bij de club betrokken. ‘Het is alles bij elkaar een heel proces om een productie neer te zetten’, weten Wim en Marion uit ervaring. ‘Ik denk dat we gemiddeld genomen een jaar bezig zijn. Het valt bovendien niet altijd mee om de financiën in orde te krijgen. We zijn afhankelijk van subsidies, met de contributie van tien leden kom je niet zo heel ver. Verder dekken de recettes vaak de kosten en hebben we dit jaar voor het eerst een sponsor: Bakkerij Van Esch. Wij zorgen dus voor het gehele product. We acteren, organiseren en moeten zorgen dat we voldoende financiële middelen hebben. En dat terwijl onze hechte groep – van twintigers tot mensen van in de zestig- bestaat uit allemaal mensen die al heel druk zijn. Je leest vaak over andere clubs dat ze vaak veel meer doen dan toneelspelen. Nou, bij ons is het al lastig om iedereen op hetzelfde moment bij elkaar te krijgen voor het jaarlijkse etentje’, lachen De Nobel en Brandwijk.

Bescheidenheid siert de mens. ‘We spelen dan wel geen kluchten maar slechts stukken uit de officiële theaterliteratuur, daarmee zeggen we niet dat we beter zijn dan andere groepen. Wél denken we dat we ons zo optimaal mogelijk voorbereiden. Bovendien zorgt het inhuren van een professionele regisseur voor iets extra’s. We werken nu met Jan Dol. Hij neemt veel meer zaken voor zijn rekening. Het decor bijvoorbeeld, dat is ontsproten uit zijn creatieve brein. Het is niet meer dan een trap die op verschillende manieren gebruikt wordt, een rolstoel en wat kubussen. Is ook wel praktisch qua vervoer, haha. Jan kan met materiaal bepaalde suggesties wekken, hij speelt met illusie. Dat geeft iets extra’s, net zoals het gebruikelijk is dat we muzikaal begeleid worden. Vanwege onze jubileumtoer hebben we gekozen voor de viermansformatie Beever. Zij brengen punk en rock en nemen bovendien nogal wat podiumruimte in beslag. Dat is ook de reden dat we in Nieuw Roden en niet in de Roner Winsinghhof staan. Dat podium is met ons en Beever te klein.’

Hoe goed een toneelgroep is, dat bepaalt eigenlijk alleen het publiek. Met die gedachte in het achterhoofd kan gesteld worden dat Zoudttheater goed werk aflevert, de zalen zitten al zestig jaar vol. ‘In onze historie hebben we al ontzettend veel voorstellingen geproduceerd die naar genre, thematiek, vormgeving en speelstijl sterk van elkaar verschillen. Dat houdt ook meteen in dat spelers en publiek daardoor kennismaakten met uiteenlopende werkprocessen en het resultaat daarvan’, zegt Marion, die kan genieten van het spelen van een rol die haar in eerste instantie niet op het lijf geschreven lijkt. ‘De vorige productie was ik een jongeman. Dan leef ik me helemaal in. Dan observeer ik mijn zoon, kijk ik naar zijn houding en probeer ik dat mezelf eigen te maken. Je leert er echt ontzettend veel van, je leert zelfs jezelf beter kennen. Voor mij betekent toneel heel veel. Ik heb geen andere hobby.’ Wim onderschrijft dat. ‘Ik ben wel eens een vrouw op het podium, heb wel eens dubbelrollen. Nu we het er zo over hebben denk ik dat we ons onderscheiden door het feit dat onze leden hun rol heel serieus nemen. Ze doen er alles aan hun rol zo goed mogelijk in te vullen.’

Afgelopen zaterdag werd ‘De miraculeuze comeback van Mea L. Loman’ gespeeld in Usquert na een try-out in Agora Leek. Aanstaande zaterdag staat men in het dorpshuis in Nieuw Roden (20.30 uur), op 29 april kunnen liefhebbers van prachtig toneel terecht in de Brinkhof in Norg, ook om 20.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de zalen. Voor meer informatie www.zoudttheater.nl.