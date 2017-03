Zure nederlaag Marum; ONR met fortuin langs Helpman

Zaterdagvoetbal

REGIO – In de negentiende speelronde waren er overwinningen voor ONR, Boerakker en Pelikaan S. Haulerwijk en HFC’15 deelden de punten. Verlies was er voor VEV’67, Marum en Veenhuizen. ONR is daardoor definitief veilig. Voor Marum en Pelikaan S staat er nog wat op het spel, betreft promotie.

VEV’67 had een zware dobber aan HZVV, de koploper. Vlug En Vaardig deed het zeer verdienstelijk en verloor maar met 1-0. VEV had in de beginminuten zelfs brutaal de leiding kunnen en moeten nemen. Uit het niets viel de 1-0. Na de hervatting liet HZVV enkele dotten van kansen liggen. Tien minuten voor tijd was VEV dichtbij de gelijkmaker. Jeffrey Visser had alle pech, met een inzet tegen de lat. “Reëel bekeken was de nederlaag verdiend, maar met dit gehandicapt elftal hebben we het fantastisch gedaan”, vond Luitzen Nijboer.

Pelikaan S won terecht van LTC. “Maar we hebben het onszelf wel lastig gemaakt”, vond Kurt Elshot. Wat heet. Pelikaan S keek in de eerste helft tegen 0-1 achterstand aan. Na de 1-1 betekende een benutte penalty de ommekeer: 2-1. Toch kwamen de Assenaren op gelijke hoogte. Een rake kopbal van Danny Holband betekende alsnog de overwinning voor de Oostwolders: 3-2. Pelikaan S deed goede zaken in de periode en wacht komende week VVG. “We moeten winnen om nog mee te doen, het wordt een zware klus”, weet Elshot. Over de stand van zaken van de bekerperikelen: “Geen idee, ik heb nog niks gehoord. Of we sterk staan? Er zijn meerdere voorbeelden van hoger beroep. Wij zijn ons van geen kwaad bewust.”

Zuur, bitterzuur, dat was de nederlaag van Marum tegen Glimmen. Zuur omdat Loppersum verloor. Marum had moeite met het fysiek sterke Glimmen, maar had wel de controle. Jeroen Boekema kreeg vlak voor rust de kans, maar deed het veel te wild. Direct na rust sloeg Marum wel toe via Marc Oldewarris. In plaats van rust in de ploeg werd het 1-1. En ook 1-2, een werelddoelpunt. “Een punt was verdiend geweest. Verdedigend was het goed, aanvallend onnauwkeurig”, oordeelde Jan Mulder. “We zochten te snel de diepte, er was geen rust en overleg”. Zuur, meer van het verlies van Loppersum dan onze nederlaag”.

“Een gezonde baby, gezonde moeder en een overwinning, wat wil je nog meer”, glunderde de trotse vader Ronald Vermeulen na de 4-3 mierzoete zege van ONR bij Helpman. Die drie punten werden aan het eind veroverd. ONR zat met 1-3 op rozen (doelpunten: Leon Schievels twee keer en Camiel Gerlach), maar die prikten vervolgens op onverklaarbare manier. “Het zakte als een plumpudding in elkaar”, zag Vermeulen. Helpman trok de zaak weer recht: 3-3. De Helpenezen kregen nog vier uitgespeelde kansen om afstand te nemen, maar speelde het slecht uit. Een minuut voor het einde was het Hein Luinstra die Mats Wolthuis in scoringspositie bracht: 3-4. ONR is daardoor veilig. “Het vorige seizoen zat alles mee, nu tegen. Mag het dan ook een keer weer meezitten?”

HFC’15 kwam niet voorbij Niekerk. “We krijgen er niet veel tegen, maar maken ze ook niet meer”, concludeerde Frans Brouwer na weer een magere einduitslag: 1-1. Het was wel een eenzijdige wedstrijd, waarin HFC domineerde, kansen kreeg, maar met 0-0 moest rusten. Diep in de tweede helft was het Rutger Hofsteenge, die op aangeven van Michel IJpema scoorde maar de ban niet brak Even later werd het weer gelijk en kreeg het het deksel op de neus. In de laatste minuut schoot Niekerk nog in kansrijke positie hoog over.

De wedstrijd De Pelikanen-Boerakker werd omgedraaid vanwege de eerdere Survivaltocht in het Westerkwartier. De geel-zwarten namen ruim afstand (3-0) door twee treffers van Joey Hummel en Chris Leekstra. In de slotfase werd het nog 2-3. “Marum liet ons in de steek, je rekent ergens op”, gooide Jelke Nijboer het over een andere boeg. Nijboer doelde op Glimmen dat gelijk stond met Boerakker, dat hoe dan ook tevreden mag zijn met een voorlopig zesde plaats.

Veenhuizen verloor op sportpark Achter de Molen met 3-2 van Appingedam, de nummer laatst van de klasse. Uit won Veenhuizen nog met 2-1. Door de negende nederlaag en derde achtereenvolgende moet de ploeg van Tino Slagter waken voor verder verval, met alle gevolgen van dien.

Haulerwijk bleef ook al steken op een gelijkspel, tegen FC LEO, dat nog in gevecht is met het degradatiespook. Haulerwijk werd overdonderd door een LEO dat er bovenop zat en Haulerwijk geen ruimte gaf. De gasten namen na de pauze zelfs de leiding. In de slotfase zette SV alles op alles en kreeg de beloning: 1-1. De bejubelde speler: Niek van Dijk.