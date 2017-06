Zwem4daagse Zomerbad Peize van start

PEIZE – Gisteren, toen het 16:00 was op de klok van badjuf Betsy ging het los: de Zwemvierdaagse in Zomerbad Peize. Kinderen en volwassenen kunnen vier dagen lang 10 (tot 11 jaar) of 20 baantjes (vanaf 11 jaar)zwemmen voor een medaille. Zwemmen kan tot ’s avonds 22:00 uur. Behalve zwemmen kun je ook genieten van heerlijke hapjes en drankjes op het terras, of van het waterballonnengevecht dat woensdagmiddag op het programma staat.

Op de laatste dag (30 juni) organiseert het zwembad een gezellig fair van 14.00 tot 20.00 uur. Met een gevarieerd aanbod van o.a. brocante, lifestyle, lekkernijen en alles voor het buitenleven.