Zwembad de Hullen pleit voor terugkomst schoolzwemmen

‘Het is net als met halen van je rijbewijs, daarna begint het pas’

RODEN – Zwembad de Hullen pleit ervoor dat het schoolzwemmen terugkomt. Volgens Albert Dousma, Gina Boonstra en badmeester Aldert gaat het hard achteruit met de zwemkwaliteit van kinderen. Wanneer ze eenmaal het A en B diploma op zak hebben, zie je ze niet meer terug, concluderen de medewerkers van het zwembad. Deze zomer waren fatale zwemongelukken ook volop in het landelijke nieuws. Tijd om de noodklok te luiden, vindt zwembad de Hullen.

We kunnen er niet omheen: veilig zwemmen is een hot item momenteel. Teveel ongelukken maken zwemmen tot nieuws. Ook bij het zwembad in Roden heerst bezorgdheid. “Schoolzwemmen is belangrijk voor de veiligheid”, begint Albert Dousma. “Het is net als met autorijden: na het behalen van je rijbewijs begint het pas. Daarna moet je het onderhouden. Met zwemmen is het niet anders. Veel kinderen gaan op hun 4e of 5e jaar op zwemles. In de meeste gevallen halen ze diploma A en B en gaan niet voor het complete zwemABC. Niet dat dat een veiligheidsbrevet is, maar bij diploma C de focus ligt op survivallen en zelfredzaamheid. Dan ben je toch iets weerbaarder in het water. We zien het hoor: kinderen die meedoen aan de Zwemvierdaagse en niet eens goed kunnen zwemmen. Het niveau niet hebben. Simpelweg omdat ze het niet veel doen. Wanneer het diploma eenmaal op zak is, zie je ze niet meer. Maar als ze een jaar niet gezwommen hebben gaat het hard achteruit. Levensgevaarlijk.”

Gina wijst op ongelukken in subtropische zwemparadijzen. “Kinderen die niet goed kunnen zwemmen komen in de problemen in de wildwaterbaan of in een stroomversnelling. Ouders schrikken zich soms wezenloos. Veel scholen zitten er ook niet op te wachten. Die hebben het al zo druk met allerlei extra werk en regels. Maar het kant toch niet zo zijn dat veiligheid ten koste gaat omwille van rompslomp? Bovendien: obesitas wordt ook onder de jeugd een steeds groter probleem. Zwemmen kan daar goed bij helpen.” Ook noemt Gina problemen met het zwemmen bij nieuwe Nederlanders. Omdat zij het meestal niet van huis uit hebben meegekregen hebben ze vaak een achterstand. “Vroeger gingen ouders of opa’s en oma’s nog weleens op woensdagmiddag met de kleinkinderen zwemmen. Dat is niet meer zo. Tegenwoordig werken beide ouders. Bovendien hebben we nu concurrentie van Ipad’s en andere computerspellen. Als zwembad raken we wat uit beeld. Vroeger had je dus het schoolzwemmen, maar dat is afgeschaft. Wegbezuinigd. Er zijn nog wel gemeenten die het wél subsidiëren, maar Noordenveld doet dat niet. Wij pleiten ervoor het schoolzwemmen terugkomt. 1 keer per week een half uur met je klas zwemmen, de onderbouw leert zo zwemmen, terwijl de bovenbouw aan onderhoud doet. Veiligheid moet altijd voorop staan vinden we.”

Om kinderen toch regelmatiger het zwembad in te krijgen organiseert de Hullen allerlei activiteiten. Zo is er het zwem-APK, dat is gericht op vaardigheden en zwemveilig zijn, maar zijn er ook leuke activiteiten als de Watergames, Discozwemmen en de Zwem4daagse.

Reactie wethouder Jeroen Westendorp:

Wethouder Jeroen Westendorp wil wel reageren op de noodroep van het zwembad. Hij hoort de geluiden niet alleen vanuit Zwembad de Hullen, ook het zwembad in Peize en het Molenduinbad in Norg geven dezelfde signalen af. Toch is de gemeente niet van plan het schoolzwemmen en de daarbij behorende subsidie in te voeren. Goed leren zwemmen blijft verantwoordelijkheid van de ouders, vindt hij. “We willen niet op de stoel van de scholen of ouders gaan zitten. Meer bewegen is wel onderdeel van het coalitieprogramma. Binnenkort gaan we daarover in gesprek met scholen hoe we bewegen onder kinderen kunnen bevorderen. Zwemmen zou daar onderdeel van kunnen zijn.” Dat het zwembad juist het in het gevaar komen van de veiligheid probeert te benadrukken, begrijpt Westendorp, maar het is niet aan de gemeente om schoolzwemmen te verplichten, vindt hij. Voor gezinnen die zwemlessen voor hun kinderen niet kunnen betalen wijst de wethouder naar het minimabeleid ‘Meedoen in Noordenveld’ van de gemeente. “Gezinnen met een laag inkomen kunnen een sport voor hun kinderen kiezen op kosten van de gemeente Uit ervaring weten we dat er vaak voor zwemmen gekozen wordt.”