Zwemseizoen Veenhuizen geopend

VEENHUIZEN – Op Hemelvaartsdag is het zwemseizoen van Zwembad Veenhuizen weer geopend. Dat gebeurde al om zeven uur ’s ochtends, met het zogeheten dauwzwemmen.

Nu de opening een feit is, druppelen de laatste aanmeldingen voor de zwemlessen binnen en kan het zwemlesrooster worden gemaakt. Aanmelden hiervoor kan via info@zwembadveenhuizen.nl of bij het zwembad zelf. Nieuw dit seizoen is het speciale avondtarief van 2,50 euro. Zwembad Veenhuizen is in ieder geval klaar voor het nieuwe seizoen.