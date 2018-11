ZZP Café moet zelfstandigen in Noordenveld bij elkaar brengen

RODEN – Afgelopen week werd de officiële aftrap van het ZZP Café Noordenveld verricht. Het café – gelokaliseerd in de Bibliotheek Roden – is een initiatief van het ZZP Collectief. Dit collectief ontstond zo’n drie jaar geleden, toen een student op verzoek van de gemeente Noordenveld een inventarisatie deed onder alle ZZP’ers in de gemeente. De conclusie was dat de zelfstandigen behoefte hadden aan twee dingen: een goed onderling netwerk en een plek waar ZZP’ers tezamen kunnen komen. Met het ZZP Café is die plek er nu.



Het ZZP Collectief Noordenveld is al een tijdje heel actief, laat Gerrit Ansing (één van de initiators) weten. ‘Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd, waarbij we meestal van 17:00 tot 20:00 uur bij elkaar komen. We nodigen dan een spreker uit en een aantal ZZP’ers kunnen een kleine pitch geven, om zo hun werk te promoten. Dit zijn vaak hele interessante bijeenkomsten, met een hapje en een drankje. Dat laatste wordt uiteraard verzorgd door de plaatselijke ondernemer’, zegt Ansing.

Met het ZZP Café is er nu een plek ontstaan, waar ZZP’ers doordeweeks terecht kunnen om aan het werk te gaan in het bijzijn van andere zelfstandigen. Dat kan eerst nog gratis. Tot en met 1 januari loopt er namelijk een pilot, om te zien of er genoeg animo voor het Café is. ‘Hier staat dan koffie en thee klaar. Verder is er een goede internetverbinding en de kans om andere zelfstandigen te ontmoeten’, vertelt Ansing. Het was een lang gekoesterde wens van het ZZP Collectief om ergens een plek te hebben waar men zich kan verenigen. ‘We hebben bijvoorbeeld nog gekeken naar de plek van de Health Hub, maar dat werd hem niet’, vertelt Ansing.

Om het ZZP Café aan te kleden, is de ruimte in de bieb opgeleukt met spullen van kringloopwinkel Het Goed uit Roden. ‘Op deze manier kan Het Goed laten zien wat zij verkopen’, zegt Ansing. Als het aan Ansing ligt komen er nog speciale werkbarretjes in het café. ‘Dat zou mooi zijn, maar we moeten eerst maar kijken hoe het loopt’, zegt hij. Een ZZP Café is in ieder geval een goede ontwikkeling voor de lokale zelfstandige, meent Ansing. ‘Je moet met andere ZZP’ers in contact komen, om elkaar bij het ondernemen te betrekken. Je kunt elkaar promoten en daar wordt iedere ZZP’er sterker van.’

Wethouder Henk Kosters, die het Café officieel kwam openen, is enthousiast over de pilot. ‘Ik ben blij dat de zelfstandigen hier een verzamelruimte hebben gevonden. Het is positief dat er veel zelfstandigen in deze gemeente zijn en dat zij elkaar ook weten te vinden’, aldus Kosters. Momenteel is de gemeente Noordenveld nog nauw betrokken bij het ZZP Collectief en de opzet van het ZZP Café, maar binnenkort moet dat minder worden. Kosters is benieuwd hoe het collectief zich de komende tijd zal ontwikkelen, wanneer de rol van de gemeente meer op de achtergrond zal treden. ‘In ieder geval mogen we trots zijn op dit café. We zullen tot 1 januari zien hoe het loopt.’