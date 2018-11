ZZP-collectief Noordenveld komt met eigen ZZP-Café

RODEN – ZZP’ers in Noordenveld komen regelmatig bij elkaar om gezamenlijke onderwerpen te bespreken en elkaar te ontmoeten. Het doel van het collectief is een platform bieden aan ZZP’ers in de gemeente Noordenveld. Hier kunnen zij met elkaar in contact komen en elkaar versterken. In samenwerking met de gemeente Noordenveld, de Bibliotheek Roden (waar het collectief gehuisvest is) en Het Goed in Roden, is er een plek gevormd waar ZZP’ers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen werken. Vanaf 3 november zijn de deuren officieel geopend. Aanmelden bij het collectief? Dat kan via mirandanienhuis@gmai.com.