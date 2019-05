﻿Lintjesregen in het gebied van De Krant

REGIO – Lintjesregen in de regio! In het verspreidingsgebied van De Krant was het afgelopen vrijdag weer raak. Hieronder een overzicht met de verschillende onderscheidingen in de gemeente Noordenveld en de voormalige gemeente Leek.

Sietze Keun is de eerste

NORG – Te beginnen in Norg, waar Sietze Keun in Hotel Karsten als eerste Noordenvelder werd onderscheiden. De heer Keun is van 1964 tot 1998 vrijwilliger/bestuurslid geweest bij de Omni-sportvereniging DIO in Oosterwolde. Vanaf 2000 tot heden leidt de heer Keun mensen rond in de Margarethakerk in Norg. Zijn mede-vrijwilligers omschrijven hem als een aardige en rustige man, die heel duidelijk informatie verstrekt aan de bezoekers van de kerk. Vanaf 2001 tot heden is hij bestuurslid/secretaris van de herensociëteit Ona in Norg. Van 2001 tot en met 2015 was de heer Keun secretaris van de ouderenbond ANBO. Hij wordt door de bond omschreven als iemand op wie je altijd kan rekenen. Tot slot kan nog genoemd worden dat de heer Keun meermalen lid is geweest van een stembureau in Noordenveld. En dat hij sinds 2006 actief is als kaartverkoper voor de Mandolineclub en sinds 2011 actief betrokken is bij de Drentse rijwielvierdaagse waarbij hij de deelnemerskaarten stempelde en de medailles uitdeelde.

‘Jan vocht zich terug’

LANGELO – Mooie woorden van burgemeester Klaas Smid. Hij spelde in Langelo de heer Jan Tibben een lintje op. Ondanks een TIA die hij in 1998 opliep, is hij al ruim 15 jaar actief als vrijwilliger bij Welzijn in Noordenveld. Ook is hij al twintig jaar bij Staatsbosbeheer actief als vrijwilliger, al wordt hij als een volwaardig collega gezien. De mensen van Staatsbosbeheer roemen hem om zijn humor en hij wordt omschreven als een geliefd persoon. Sinds 2002 zet hij zich al in als vrijwillig belastingconsulent bij WiN en houdt hij wekelijks spreekuur op het Inwonersplein van de gemeente Noordenveld en bezoekt hij de mensen thuis die daar zelf niet kunnen komen. Volgens WiN heeft hij ongeveer 150 vaste cliënten, veelal mensen met een kleine beurs. De heer Tibben wordt door de medewerkers van WiN omschreven als iemand met veel enthousiasme en humor, een betrokken vrijwilliger, die gemist wordt als hij er niet is. Zijn betrokkenheid gaat van het vinden van de juiste programmatuur tot het coördineren van de groep belastingconsulenten.

Sabina onmisbaar voor Altena

ALTENA – Vanaf de oprichting van de belangenvereniging Buurtschap Altena is mevrouw Van der Veen al vrijwilliger en vanaf 1983 bestuurslid. Zij is onder meer betrokken bij de organisatie van het voetbaltoernooi in juni en draagt ze haar steentje bij aan de spooktocht, het strijkbout gooien in de winter, eieren vangen met Pasen, de dartavonden en de Sinterklaasavond voor de kinderen. Al 40 jaar staat mevrouw Van der Veen klaar voor alle ouders in Altena die even een oppas voor hun kinderen zoeken als het even nodig is. Al vanaf 1991 is zij betrokken bij de organisatie van de Wandelvierdaagse in Peize. Naast allerlei klusjes in de voorbereiding bemant zij vier dagen een stempelpost.

Vanaf 2000 is mevrouw Van der Veen ieder jaar op juni aanwezig als vrijwilliger bij de opbouw van de praalwagen van het dorp Altena voor de Rodermarktparade.

Mevrouw Van der Veen begeleidt sinds 2011 ook bij het gehandicapten zwemmen in zwembad ‘de Hullen’ in Roden. Zij doet dat op de woensdagavonden voor de verenigingen ‘Flotar’ en ‘GSV’ in Roden.

Sinds de oprichting van de ‘vrijwilligers Dorpshuis Altena’ in 2013 is mevrouw Van der Veen vrijwilliger en algemeen bestuurslid.

Het ONR-oranje draagt Hendrik in zijn hart

RODEN – Vanaf 1990 bezorgt de heer Jongsma al de raambiljetten van het eerste elftal van de voetbalvereniging ONR bij de middenstand in Roden. Hij doet dit al jaren en zelfs nu nog op 87-jarige leeftijd.

Vanaf 1988 bezorgt hij ook het evangelisatieblad de ‘Elizabeth Bode’ bij mensen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te gaan. Hier heeft hij ook een oorkonde voor ontvangen omdat hij dit al meer dan 25 jaar vrijwillig doet. Vanaf 2005 loopt de heer Jongsma al met verschillende collectes, waaronder die van de Alzheimer stichting en de Nierstichting. Vanaf 1990 is de heer Jongsma al actief voor de werkgroep Oost-Europa. Vanaf 1987 is de heer Jongsma al actief lid van de volkstuinvereniging ‘De vrije tijd tuinders’ in Roden. Hij is hier niet alleen bezig in zijn eigen tuin maar zet zich ook altijd in voor de gemeenschappelijke tuin en helpt hij bij alle activiteiten die worden gehouden bij de verenging. Vanaf 2000 heeft de heer Jongsma samen met zijn echtgenote de afgelopen jaren kleding ingezameld voor Albanië.

Gesprek over bushok loopt uit in Koninklijke onderscheiding

RODEN – Een volslagen verrassing voor Barend Boon (77) uit Roden. Hij dacht vrijdagochtend even een hartig woordje te wisselen met wethouder Alex Wekema over de bushalte die voor zijn deur zou komen. Had zelfs speciaal appeltaart in huis gehaald voor het bezoek van de wethouder. Met stroop bereik je meer dan met azijn zal hij ongetwijfeld gedacht hebben. Toch verliep het bezoek anders dan dat hij gedacht had. De tekeningen van de bushalte zouden in het Geerties Hoes liggen, zo werd de wethouder gewaar na een telefoontje van zijn secretaresse. En dus zat er niets anders op om daar even naar toe te wandelen. Geen halszaak, het Geerties Hoes ligt bijkans in de achtertuin van Boon. Toen –ie de deur openzwaaide en opgewacht werd door het voltallige koor The Shipmates, viel de verbazing van zijn gezicht af te lezen. Nadat wethouder en locoburgemeester Wekema zijn ketting om had gehangen voelde Boon het aankomen: een Koninklijk lintje! Boon is al vanaf 1993 dirigent van shantykoor de Landrotten. Nooit miste hij een bestuursvergadering en stond hij 25 jaar lang voor het koor op plekken door heel Nederland. En vanaf 2003 is Boon ook dirigent van shantykoor The Shipmates, een koor van mannen met een verstandelijke beperking. De vreugde onder de mannen is mede dankzij Barend Boon enorm. Een heel terecht lintje dus! Bekijk ook het filmpje op de Facebookpagina en website van de Krant!

Paardenliefhebber en topvrijwilliger Trienko

TOLBERT – In de HJC Manege te Tolbert kreeg de Leekster Trienko van der Velde afgelopen vrijdag zijn lintje. Als paardenliefhebber en vrijwillige duizendpoot komt deze hem van harte toe. Hij was ringmeester bij de Rijvereniging en Ponyclub Nienoord te Tolbert. Daarnaast was hij hoofdringmeester bij de tiendaagse complete concours hippique van Stichting Indoor Tolbert, ringmeester bij Stichting Wedstrijdsport Nienoord, vanuit Stichting Noord Nederland Hippisch ringmeester bij de HJC jaar Manege te Tolbert en ringmeester en hindernisrechter bij Stichting Mensport Nienoord. Uit handen van burgemeester Koos Wiersma ontving hij zijn lintje.

Geridderd in de kerk

LEEK – Waar Van der Velde zijn lintje als Leekster in Tolbert ontving, ging dat bij de heer Van der Heide uit Tolbert juist andersom. Hij werd in de gereformeerde kerk in Leek geridderd. Als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert, de Stichting Groningen-Friesland-Drenthe voor Roemenië, Jeu de Boule Club ‘De Franse Slag’ te leek en bij de Stichting Voedselbank Noordenveld – Leek, verdiende hij zijn lintje uiteraard zeer. Familie en vrienden waren afgelopen vrijdag aanwezig in de kerk waar hij zo graag komt en zagen hoe meneer Van der Heide zijn lintje kreeg opgespeld.