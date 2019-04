﻿Tips voor het beveiligen van je motor

REGIO – Voor iedere motorliefhebber is zijn of haar motor een ontzettend kostbaar bezit. Omdat motoren een geliefd doelwit zijn voor dieven, is het belangrijk om er goed over na te denken hoe je jouw motor beveiligd. Uiteindelijk bestaat er geen oplossing om diefstal geheel uit te sluiten, het doel van een beveiliging is om de kans alleen aanzienlijk kleiner te maken. Als het dieven veel tijd kost om jouw motor te stelen, is de pakkans groter, en is het (hopelijk) het risico niet waard. Hieronder lees je een aantal handige tips om je motor tegen diefstal te beveiligen. Meestal is de goede beveiliging een combinatie van deze tips.

Denk als een motordief

Door je te verplaatsen in een motordief, kun je een aantal fouten voorkomen. Denk bij alles wat je doet na, of je het een dief niet heel makkelijk maakt. Parkeer de motor dus niet op verlaten plekken, waar de dief alle tijd heeft om de motor te stelen, en zelfs om een slot open te breken. Als je zelf een motor zou stelen, dan kies je ook de motor zonder goede beveiliging. Het is dus belangrijk om een goed slot voor je motor te kopen. Door meerdere sloten te gebruiken maak je het dieven wel heel moeilijk, waardoor ze eerder een motor kiezen om te stelen welke geen slot heeft.

Thuis de motor beveiligen

Wanneer je van huis bent, maar je motor staat nog thuis, hebben dieven alle tijd om de motor te stelen. Daarom is het juist thuis belangrijk om extra beveiliging voor de motor te hebben. Doe niet luchtig over het beveiligen, maar zet je motor gewoon op slot zoals je ergens anders ook zou doen. Heb je een schuur of stalling, dan is het beter om de motor hierin te zetten. Dit geeft niet alleen bescherming tegen diefstal, maar ook tegen slecht weer.

Tot slot zijn er tegenwoordig allerlei apparaten om de motor extra te beveiligen. Het is slim om thuis een camera op te hangen. Vaak kun je via je telefoon de camerabeelden bekijken, en kun je de camera zo instellen dat je een melding krijgt wanneer er beweging te zien is. Er zijn ook apparaatjes welke je in de motor kun plaatsen, welke elke minuut de locatie van de motor doorgeven. Dit maakt het dieven niet moeilijker om de motor te stelen, maar zorgt er wel voor dat je deze weer terug kunt vinden. Mocht je motor toch gestolen worden, kijk dan eens naar de informatie van de politie over wat je dan moet doen.

De juiste diefstalverzekering

Naast het goed beveiligen van de motor, is het belangrijk om een goede verzekering af te sluiten. Let goed op of de verzekering ook diefstal dekt, en tegen welke voorwaarden. Ze hebben de meeste verzekeringen als eis dat je een motorslot gebruikt met een bepaald keurmerk. Zet je de motor hier niet mee op slot, dan zullen ze het bedrag ook niet uitkeren in het geval van diefstal.

Alarmsysteem

Een andere beveiligingsmethode is door het plaatsen van een alarmsysteem. Dit systeem zal lawaai maken zodra een dief de motor probeert te stelen. Wanneer de motor op een verlaten plek staat, heeft dit natuurlijk minder effect. Staat de motor in een straat waar veel mensen lopen, dan zal dit dieven zeker afschrikken. Alle ogen zijn ten slotte meteen op de dieven gericht. In de praktijk blijkt echter dat mensen niet snel ingrijpen wanneer ze een alarm horen afgaan. Daar komt nog bij dat tegen de tijd dat de politie is gearriveerd, de dieven waarschijnlijk al weg zijn.

Het is ook belangrijk om jezelf te beveiligen tijdens het rijden. Bij Helmonline kun je voor een scherpe prijs een nieuwe motorhelm morgen in al in huis hebben. Je kunt ook zelf een aflevermoment en plek kiezen.