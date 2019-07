100 jaar Amicitia

NUIS – De Muziekkoepel in de tuin van de Coendersborg te Nuis was afgelopen zaterdag het decor voor het honderdjarige jubileum van muziekvereniging Amicitia. De welbekende Arno van der Heyden praatte het geheel aan elkaar, terwijl de leden van de muziekvereniging zelf verrasten met uiteenlopende muziek. De vele aanwezigen genoten zichtbaar van het prachtige concert. Niet vaak wordt een vereniging honderd jaar en dus is het meer dan terecht dat dit jubileum groots gevierd werd. De hond op de foto had misschien wel de beste plek veroverd…