100-jarige Hennie in het zonnetje gezet

NORG – Donderdag was er groot feest op de Seniorenclub van Welzijn in Noordenveld in De Brinkhof in Norg. Hennie Wiering uit Zuidvelde werd 100 jaar en dat werd natuurlijk feestelijke gevierd. Die middag werd zij met een versierde SON bus van het ouderenvervoer in Norg van huis opgehaald. Bij de Seniorenclub was het zingen geblazen, was er een lekkere taart en kreeg de jarige een eigen versierde stoel in een met vlaggetjes en ballonnen versierde ruimte. Hennie Wiering vond het allemaal geweldig. ‘Dit is zo een prachtige dag,’ vertelde zij.