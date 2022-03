102-jarige Tiny Holthuis-van Ooijen doet alles nog zelf

STEENBERGEN – Tiny Holthuis-van Ooijen vierde woensdag haar 102e verjaardag. In brasserie Jachtlust in Steenbergen waren haar buren en kinderen uitgenodigd. Zoon Gert vertelt: ‘Mijn moeder mag dan 102 zijn, ze is nog steeds een krasse dame. Ze leest de krant, woont nog op zichzelf, doet alles nog zelf en weigert hulpmiddelen zoals een sta-op-stoel of een gehoorapparaat.’ Een cadeautje bedenken voor iemand die 102 wordt is niet altijd makkelijk. ‘We hebben een geurtje en een bos bloemen gegeven.’ Van veel gedoe rond haar verjaardag moet mevrouw Holthuis niet veel hebben, wel was ze bijzonder content met het bezoekje van de burgemeester.