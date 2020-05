110 miljoen voor sportverenigingen

Het kabinet heeft een flinke financiële injectie klaarliggen voor sportverenigingen in Nederland. Er wordt maar liefst 110 miljoen euro in sportverenigingen gepompt. Op die manier moeten noodlijdende verenigingen het hoofd boven water kunnen houden. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, reageert op de site van de voetbalbond enthousiast. “In samenwerking met NOC*NSF hebben we ons hard gemaakt voor de breedtesport. Minister Van Rijn heeft hier gehoor aan gegeven en zijn steun vandaag stemt ons tevreden. Nederland heeft een sportinfrastructuur die uniek is in de wereld. Een verenigingsnetwerk waar mensen samen kunnen sporten en samen als vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan een vitaal Nederland. Deze verenigingen zijn van onschatbare waarde voor de volksgezondheid en sociale betrokkenheid en mogen niet verloren gaan.”