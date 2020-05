14 nieuwe coronadoden, 27 ziekenhuisopnames, meldt het RIVM

REGIO -Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 14 nieuwe meldingen binnengekregen van personen die zijn overleden aan het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal coronadoden in Nederland op 5994.

Daarnaast zijn er 27 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Gisteren waren dat er 15, zaterdag 45 en vrijdag 35. In totaal zijn er nu 11.579 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.Het totaalaantal vastgestelde besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met 146 naar 44.141.

Op maandag liggen de cijfers meestal lager. Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt. De cijfers van het weekend worden meestal pas later in de week doorgegeven aan het RIVM. Wel is er een daling te zien ten opzichte van eerdere maandagen. Zo waren er vorige week maandag 16 doden, de week daarvoor 26.