140 asielzoekers naar tijdelijke crisisnoodopvang Bankenbosch Veenhuizen

VEENHUIZEN – Van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2022 worden maximaal 140 asielzoekers opgevangen op het terrein van Bankenbosch in Veenhuizen. Landelijk hebben alle provincies van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) te ondersteunen. De Commissaris van de Koning in Drenthe heeft alle Drentse gemeenten gevraagd om hulp. Daarom heeft de gemeente Noordenveld in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe, Dienst Justitiële Inrichting Drenthe en het rijksvastgoedbedrijf besloten om vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2022 maximaal 140 asielzoekers onderdak te bieden op het terrein van Bankenbosch in Veenhuizen. Gemeenten hebben bij het kabinet aangegeven tot 1 oktober mee te werken aan de crisisnoodopvang. Bovendien is vanaf 1 oktober Bankenbosch niet beschikbaar als opvang in verband met de renovatie van de gevangenissen in Veenhuizen. Burgemeester Klaas Smid: “De situatie in het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is schrijnend. Mensen moeten daar de nacht buiten en op stoelen doorbrengen. Ik zie het als onze humanitaire plicht om te helpen.”