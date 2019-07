1700 euro voor Stichting Downsydnroom dankzij EggRun

RODEN – Tijdens de EggRun worden deelnemers gevraagd een gift te doen voor een goed doel. Dit jaar was dat Stichting Downsyndroom. Bij de collecte werd liefst 500 euro opgehaald. Door geld van sponsoren is dat bedrag zelfs op 850 euro gekomen. Daarnaast deed GRIP Defence- en GRIP Combat een aardige duit in het zakje. Zij deden hier nog 850 euro bij op, waardoor er een cheque van 1700 euro kon worden aangeboden.



Het geld van GRIP werd bij elkaar gesport. Fred Wekema van GRIP vertelde dat zo’n 15 leden kwamen, voor sommige in alle vroegte, om mee te doen en de strijd aan te gaan met zichzelf en met de tijd. Er was geen sprake van rustig opstarten; meteen ging het volle bak in bootcampstijl om, nog nahijgend, vol de concentratie. Verlies van concentratie was geen optie! Opgeven evenmin!

De directeur van de Stichting Downsyndroom, mevrouw Regina Lamberts heeft het bedrag aangenomen en gaf aan waarvoor het gebruikt gaat worden. De Stichting Downsyndroom (SDS)is er voor om informatie te verschaffen en ondersteuning te bieden aan zwangeren, kersverse ouders, oma’s en opa’s, ouders van tieners en volwassenen, broers en zussen en ook professionals. De SDS geeft informatie op grond van de laatste wetenschappelijke stand van zaken. ‘Wij adviseren bij vragen over opgroeien en opvoeden, levenslang en levensbreed. Naast het landelijk kenniscentrum zijn er in het hele land vrijwillige ouders actief die bijeenkomsten organiseren met een informatie en/of ontspannend karakter.’