175 mensen afgelopen 24 uur overleden aan coronavirus, 19:00 persconferentie

REGIO – De afgelopen 24 uur zijn 845 mensen positief getest op Covid-19 en 175 mensen overleden aan het coronavirus, volgens de laatste cijfers van het RIVM. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 884 en 93. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 722 Dit waren gisteren nog 507. Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 4712. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 12.595. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 1039. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.





Persconferentie

Vanavond om 19.00 uur geeft het kabinet een persconferentie, waarin wordt aangegeven wat er na 6 april gaat gebeuren met de getroffen coronamaatregelen. Veel van deze maatregelen, zoals het dichthouden van de scholen en horecagelegenheden, golden tot 6 april. Vanavond wordt dus duidelijk of de maatregelen worden verlengd, versoepeld of versterkt. Het kabinet neemt, net zoals bij voorgaande beslissingen, een besluit op basis van het advies van het RIVM. De NOS meldde gisteren dat de coronamaatregelen langer van kracht zullen blijven. Die informatie kreeg de publieke omroep van Haagse bronnen.