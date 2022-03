2.5 jaar celstraf en tbs voor misbruiken kleuter

RODEN – Tegen Peter O., de man die in 2020 een vierjarige kleuter seksueel misbruikt heeft in een steegje in Roden, eiste de officier van justitie vandaag in de rechtbank van Assen 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden. In het huis van de man vond de politie ruim 2000 kinderpornografische video’s en een aantal foto’s. O. bekende het misbruik in juni van 2020. Hij was van plan te potloodventen, verklaarde hij. Waarom hij het kind misbruikt had kon hij niet uitleggen. Op 7 april doet de rechtbank uitspraak.