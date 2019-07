20-jarige Kees Kruijt uit Peize genomineerd voor talentprijs

PEIZE – Het kwam als een complete verrassing voor de 20-jarige Kees Kruijt uit Peize: uit het niets werd hij ineens genomineerd voor de prijs van aanstormend talent voor de Wat’n Kunst Kunst&Cultuur-prijs voor zijn werk als pianist.

“Ik hoorde pas vorige week dat ik genomineerd was,” vertelt hij aan de keukentafel in zijn ouderlijk huis in Peize. “Hartstikke leuk natuurlijk, om genomineerd te worden in het gebied waar ik vandaan kom.” Zelf woont Kruijt niet meer in het Drentse dorp: hij heeft Peize inmiddels verruild voor een appartementje in Amsterdam. Daar studeert hij aan het conservatorium en zal hij na de zomer aan zijn derde jaar beginnen. Oefenen doet hij ook veel thuis. In zijn geïsoleerde appartement staat een Steinway vleugel die ter beschikking gesteld is door het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. “Dat is heel fijn, dat ik thuis kan spelen.”

Hoewel hij niet opgroeide in een muzikaal gezin, speelt Kruijt al piano vanaf zijn zesde jaar. Maar als het aan hem had gelegen, was hij al twee jaar eerder begonnen. “Toen ik vier was, wilde ik al piano spelen. Waarom, weet ik niet, maar ik vond hem vroeger zo lekker groot.” Op zijn zesde kochten zijn ouders toen de eerste piano, en dat was ook het moment waarop hij privéles begon te volgen van zijn docente Deborah Prins. “In het begin waren dat kinderboekjes, denk aan ‘Mieke heeft een lammetje’ en dergelijke. Dat is nu wel anders,” zegt hij lachend. Naast zijn pianolessen leerde van zijn achtste tot zijn vijftiende ook viool spelen, en voor hij naar Amsterdam vertrok, deed hij de vooropleiding voor het conservatorium in Zwolle, onder toeziend oog van docent Frank van de Laar.

“Tegenwoordig speel ik klassieke muziek, en dat is natuurlijk heel breed. Wat ik op dit moment heel leuk vind om te spelen zijn Chopin en Ravel. Chopin is voor mij de ultieme componist, dat is zo ontzettend pianistisch, dat valt heel mooi in de handen. Ravel is ook heel mooi en interessant om te spelen, zijn werk is niet zo aan de oppervlakte, en heeft wat mysterieus, het is niet helemaal duidelijk wat het precies wil zijn.” Piano spelen geeft Kruijt vooral heel veel plezier, en dat plezier kan hij af en toe delen wanneer hij optreedt. “En dat is het belangrijkste,” zegt hij. “Het gaat er uiteindelijk om dat je het leuk vindt. Ik kan er heel veel van mezelf in kwijt, het helpt me tot rust komen, maar ik kan er tegelijkertijd ook veel frustratie in kwijt. Het is ontzettend bijzonder om muziek te delen met andere mensen, om iets te creëren waar mensen iets mee kunnen. Ik zou wel graag nóg meer willen optreden. Wanneer anderen iets in je spel herkennen en waarderen, en de tijd nemen om daar naar te luisteren, dat is een hele eer.”

Zijn grote inspiratie voor zijn werk is Richter. “Dat is het heilige doel. Hij was de grootste pianist aller tijden, hij kon alles spelen, van Bach tot hedendaags werk. Dat is heel bijzonder, en zo zeldzaam. Hij deed dingen die je niet verwachtte, waarvan je zelf zou denken: ‘zo zou ik het niet doen.’ Maar tegelijkertijd was hij wel in staat je aandacht erbij te houden, om je te dwingen te luisteren.” Waarom hij genomineerd is, durft hij zelf niet te zeggen, zegt hij bescheiden. “Ik schijn mensen te inspireren, geloof ik.” De jury van de ‘Wat ’n Kunst Kunst&Cultuur-prijs is daar een stuk minder onduidelijk over, en zij prijst Kruijt als volgt: “Een groot talent die zich als een speer ontwikkelt. Razend knap en een inspiratie voor andere jongeren in Noordenveld die de wereld van klassieke muziek omarmen.”

Enigszins voorzichtig vertelt hij waar hij zelf goed in denkt te zijn. “Er wordt me wel verteld dat ik heel erg muzikaal ben, en dat ik veel kan vertellen met mijn spel. In de langzamere stukken ben ik in staat een grotere nadruk te leggen op gevoeligheid. Zelfs met weinig noten kan ik een verhaal nog goed vertellen.”

De winnaar van de prijs wordt voor een derde door het publiek bepaalt, en voor tweederde door de jury. Er moet dus ook nog even op hem gestemd worden. De nominatie voor de prijs van aanstormend talent was een enorme eer voor hem, vertelt hij. “Een hele leuke verrassing. Ik heb eigenlijk geen idee wat je kunt winnen,” zegt hij lachend. “Maar goed, als het voor de eer is, dan is dat ook al leuk natuurlijk.” Of hij de prijs daadwerkelijk gaat winnen, durft hij niet te zeggen. “Ik hoop het wel natuurlijk, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik ga wel zorgen dat de mensen om me heen allemaal gaan stemmen, en dan zullen we het wel zien. Maar als ik win, dan drink ik er zeker een glaasje op!”

Wie vindt dat de Talent prijs moet prijken op de schoorsteenmantel van Kees Kruijt kan z’n stem uitbrengen! Dat kan via de website: kunstencultuurprijs.nl. In de aankomende weken worden ook de andere genomineerden aan u voorgesteld. De prijs wordt uitgereikt op zaterdag 24 augustus, de gala-avond van het Wat ’N Kunst festival.