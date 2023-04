200-jarig Veenhuizen klaar voor een jaar lang feest

VEENHUIZEN – Met het hijsen van de vlag op het balkon van Het Verenigingsgebouw opende wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld de festiviteiten rondom het 200jarig bestaan van het dorp.

Het was donderdag goed toeven op het grasveld voor Het Verenigingsgebouw. Het zonnetje brak langzaam door, muziek van de Pauperparadijsband met Lavalu klonk over het veld, er was een marktje met lokale producten, er was een acteur die zich verdienstelijk voordeed als Generaal Johannes van den Bosch, er waren lekkere hapjes en drankjes van Maallust en natuurlijk waren er sprekers die allemaal hun best deden om Veenhuizen op de kaart te zetten. De sfeer was gemoedelijk en ongedwongen. Er waren gasten, genodigden en belangstellende inwoners uit het dorp vermaakten zich prima. Zo werd mevrouw Woudstra als langst wonende inwoonster van het dorp hartelijk toegezongen. Maar liefst 88 jaar woont zij nu in Veenhuizen. In de Koepelkerk vertelde schrijfster Mariet Meester over haar boeken die zij over het dorp schreef. Wethouder Alex Wekema verhaalde over zijn voetbalmomenten in het dorp, die hij altijd als zeer mysterieus had ervaren vanwege het beklemde gevangenisgevoel. Het paste allemaal precies bij de opening van het feestelijke jaar. De aftrap was goed.

Peter Scholten zit in het organisatiecomité en dat samen met Peter Bos en Anieke van Wijnen. Volgens hem gaan we een mooi jaar tegemoet. ‘We hebben maar liefst 50 programma’s op stapel staan. Eigenlijk te veel om op te noemen. Er zitten grote onderdelen bij zoals de musical Het Pauperparadijs, maar er zijn ook presentaties en wandelingen door het dorp die informatief van karakter zijn. Veenhuizen bestaat 200 jaar en de zorg die men altijd heeft gehad voor anderen zit in de genen van het dorp. Dat moeten we koesteren. Dat komt ook in de programmering tot uiting.’

Ook aanwezig was oud-burgemeester van de gemeente Noordenveld Hans van der Laan. ‘Het is belangrijk om te realiseren dat Veenhuizen nog steeds een sociaal dorp is. Die historie zal zich door ontwikkelen,’ was zijn verwachting. Dat de festiviteiten het dorp en de gemeente Noordenveld overstijgen werd duidelijk met de komst van Drents gedeputeerde Hans Kuipers. Hij schetste een beeld van Veenhuizen met een uniek karakter. ‘Hier in dit dorp is de verzorgingsstaat 200 jaar geleden uitgevonden. Hier is het ontstaan. Wereldwijd is er door de Unesco status erkenning voor dit bijzondere dorp. Als gedeputeerde kan ik dan ook alleen maar trots zijn dat dit dorp in Drenthe ligt.’ Om dit belang te onderstrepen gaf Peter Scholten als voorzitter van het comité een tweetal erepenningen aan zowel de gemeente Noordenveld als aan de provincie Drenthe. Het gehele programma staat op www.kolonienvanweldadigheid.nl.