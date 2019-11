24ste Intersport Superstore Herfstcross Roden in Norg!

NORG – Hardloopliefhebbers maken zich op voor alweer de 24ste herfstcross in Norg. Het evenement staat sinds zo’n tien jaar bekend als de Intersport Superstore Roden Herfstcross, maar vindt wel degelijk plaats in de prachtige Langeloërduinen rondom Norg. Het geheel onverharde parcours is een mooie uitdaging voor zowel de doorgewinterde als de recreatieve loper. Zaterdag 23 november gaat het gebeuren!

De herfstcross in Norg staat onder auspiciën van de Stichting Loopsport Norg, welke in 1997 het levenslicht zat. In het vijfkoppige bestuur zetelt onder andere secretaris Egbert Wendel. ‘Het bestuur zoals we dat nu kennen, is al jaren gelijk’, zegt hij. Het doel van de stichting is het bevorderen van de loopsport in Norg en omstreken, met de jaarlijkse loop als hoogtepunt.

De cross staat onder lopers hoog aangeschreven. Niet zo vreemd, vindt Egbert. ‘Ons parcours maakt ons uniek’, meent hij. ‘Het is een zwaar parcours met heuvels en zand. Waar in Nederland zie je een cross met duinen erin? Vooral met regenachtig weer levert dat een extra uitdagende cross op. Er zitten een aantal echte kuitenbijters bij, die per ronde zwaarder aan zullen voelen. Dat maakt het voor zowel recreatieve als toplopers een mooi parcours.’ Sommige van de deelnemers hebben echt een uitgesproken voorkeur voor crossen zoals die in Norg. ‘Dat heeft vooral met aanleg te maken’, legt Egbert uit. ‘Lopers met een wat tengere bouw, verteren de heuvels vaak wat beter.’

Het uitdagende parcours maakt dat vele lopers graag naar Norg komen. ‘De laatste jaren kunnen we steeds op zo’n vierhonderd deelnemers rekenen’, zegt Egbert. ‘Er waren jaren bij dat we boven de duizend lopers hadden, maar dan praten we over zo’n vijftien jaar geleden. Toen waren er ook minder crossen in de regio. De laatste jaren zien we dat de herfstcross in Norg weer aan populariteit wint. Dat is een mooi gegeven.’

Het recept voor de herfstcross is bijna hetzelfde. Alleen de canicross is er dit jaar niet bij. Om 13:15 uur wordt er gestart met de Roma Opticiens Jeugdcross. Dan starten de deelnemers tot en met zeven jaar voor de 500 meter (zie schema). De Intersport Superstore Roden Herfstcross begint vervolgens om 14:30 uur.

Bij voetbalvereniging GOMOS is wederom kleed- en doucheruimte. Alle deelnemers kunnen daar kosteloos gebruik van maken.

Gezocht: bestuursleden!

Het bestuur van de Stichting Loopsport Norg is naarstig op zoek naar bestuursleden. ‘Die zijn we hard nodig’, vertelt Egbert. ‘We doen het nu al jaren met dezelfde club, maar een gedeelte van het bestuur heeft aangegeven na volgend jaar te willen stoppen. Vandaar dat we nieuwe aanwas nodig hebben, zodat ook na 2020 de herfstcross gewoon gehouden kan worden.’ Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar loopsportnorg@gmail.com.

Schema

Starttijden + afstanden : Roma Opticiens Jeugdcross: V.a. 13:15 uur t/m 7 jaar: 13:15 uur (500 meter) 8 t/m 9 jaar: 13:30 uur (1.000 meter) 10 t/m 12 jaar: 13:45 uur (1.500 meter) 13 t/m 15 jaar: 14:00 uur (2.000 meter) Korte cross: 14:25 uur (3.000 meter) Intersport Superstore Roden Herfstcross: 14:30 uur (9.000 meter)

: Leeftijdscategorieen jeugd: t/m 7 jaar 8 t/m 9 jaar 10 t/m 12 jaar 13 t/m 15 jaar

Inschrijfgeld : Voorinschrijving: Jeugdcross € 4,00 Senioren € 8,00 Nainschrijving: Jeugdcross € 5,00 Senioren: € 10,00

:

Inschrijven kan via www.inschrijven.nl of via www.loopsportnorg.nl. Voor vragen kan men contact opnemen met Egbert Wendel (loopsportnorg@home.nl of 0592-614141).