251 vogeltjes op de tentoonstelling van De Vogelvriend

RODEN – In 2019 werd er voor het laatst volop gevlogen in Hotel Onder de Linden in Roden. Door de welbekende pandemie ging vorig jaar de fameuze vogelshow namelijk niet door. Gelukkig is het de Roder vogelvrienden het dit jaar wel gelukt om de show te organiseren. Liefst 251 gevleugelde vriendjes zijn komende donderdag tot en met zaterdag te bewonderen in de achterzaal van het hotel, weet voorzitter Joost Schuitemaker van De Vogelvriend te vertellen.

Schuitemaker vervult pas sinds twee maanden de rol van voorzitter van De Vogelvriend Roden eo. Daarvoor was hij secretaris, daarvoor lid. De vereniging richt zich op het houden en kweken van vogels voor hobbyisten. ‘Sinds 2007 geldt in Europa een importverbod. Er mogen geen wilde vogels geïmporteerd worden. Een groot aantal leden streeft naar het kweken van de mooiste vogel. Die vogels worden woensdag gekeurd door een vijftal keurmeesters. Dat werkt in principe hetzelfde als bij paarden- of geitenkeuringen. De jury let op de vorm van de snavel, de vorm van de staart en of de kleur op de goede plek zit. Ziet de Zebravink eruit als een Zebravink? Daar zijn normen voor. Ofwel: voldoet de vogel aan het ideale plaatje?’ De vogel met de meeste punten wint. De prijs van de vogels varieert nogal: van enkele tientjes tot enkele honderden euro’s. Een huis-tuin-en-keuken parkiet koop je al voor vijftien euro, een exoot die door de importstop zeldzaam is geworden levert behoorlijk wat meer op. ‘Vergelijk het met de duif die snel kan vliegen en snel terug is. Die brengt meer op dan de dakgootduif.’

De Kanarie, de Zebravink en de Grasparkiet behoren tot de grootste drie groepen. Allemaal exoten, vertelt Schuitemaker. Zo komt de kanarie uit Noord-Afrika en de grasparkiet uit Australië. Ook zijn er wat Europese wildzangvogeltjes te vinden op de show in Roden, weet de voorzitter. De Barmsijs bijvoorbeeld. Die vogels mogen onder strenge regels gehouden worden. De Vogelvriend (erg origineel is de naam niet, vindt Schuitemaker, maar dat terzijde) telt 125 leden. En dat is best groot voor een vogelvereniging. De grootste vereniging in Drenthe is die van Nieuw-Amsterdam is de grootste, daarna komen wij. Veel vogelclubs hebben te maken met fusies. Dat komt omdat de leden gemiddeld zestig plus zijn. Gelukkig beschikken we over aardig wat vrijwilligers. Op de tenttoonstelling van deze week lopen er zeker zo’n vijftien rond. Door alle ontwikkelingen met het coronavirus hebben we de openingstijden wat aangepast. Donderdag en vrijdag kunnen belangstellenden de vogels bezichtigen van 14:00 tot 18:00 uur en op zaterdag zijn we open van 10:00 tot 13:00 uur. Toegang met QR-code en het dragen van een mondkapje is verplicht.’

Op de tentoonstelling zijn 251 vogeltjes te bewonderen, vogels van 28 inzenders, weet Schuitemaker. ‘Dat is ongeveer gelijk dan op de vogelshow in 2019. Een mooi aantal. In hoogtijjaren is dat wel eens een veelvoud geweest, maar hier zijn we erg tevreden over. Het kweekseizoen begint al in januari/februari. De vogeltjes worden in maart/april geboren. Het duurt wel een tijd voordat ze op kleur zijn. De meeste moeten eerst door de rui heen, willen ze goed op kleur komen. Bij andere vogels kan het wel 1 tot 2 jaar duren, dat is afhankelijk van het soort. Vooral bij mannetjes duurt het langer.’ Zelf laat de voorzitter zijn vogels niet keuren door de keurmeesters. ‘Ik ben een hobbyist die vogels graag in een natuurlijke omgeving wil houden. Dat betekent een grote volière met natuurlijke beplanting. Ik houd vogels (onder andere Wevers) die ruimte nodig hebben om tot nakweek te komen.

Naast de tentoonstelling in Onder de Linden organiseert de vogelvriendenclub ook lezingen over natuurgebieden en –jawel- vogelsoorten op een van de clubavonden. Tussen mei en september is het tijd voor de vogelmarkten in dorpshuis de Bomenburcht in de Roder Bomenbuurt. ‘Dat zijn gezellige middagen waar er voor de leden alle ruimte is om informatie uit te wisselen.’