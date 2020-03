33ste Leekster Lente Loop staat op de rol

LEEK – Hoewel het weer dit jaar nog niet om over naar huis te schrijven is, verheugt men zich in Leek alweer op de Leekster Lente Loop. Op zaterdag 21 maart staat deze namelijk weer op het programma. Ook dit jaar worden er weer hardlopers uit het hele noorden verwacht. Waar men vorig jaar op meer dan duizend hardlopers kon rekenen, hoopt de organisatie weer op zulke prachtige aantallen.

De organisatie ligt ook dit jaar weer in handen van Loopgroep Nienoord. Zij maken zich klaar voor alweer de 33ste Leekster Lente Loop. De voorbereidingen zijn uiteraard in volle gang en de website (www.loopgroepnienoord.nl) is voorzien van alle praktische informatie omtrent de loop.

Al jaren mag de Leekster Lente Loop een begrip worden genoemd. Deelnemers komen uit het hele land, mede vanwege het prachtige parcours van de loop. Ieder jaar wordt er dan ook een beroep gedaan op zo’n honderd die het evenement weer tot een succes maken.

Uiteraard zijn er weer verschillende afstanden en disciplines. Er is de scholierenloop (1200 meter), de jeugdloop (een duurloop van zestig minuten), de recreatie loop (vijf kilometer), de wedstrijdloop (tien kilometer) en de halve marathon.

Tijdens de Leekster Lenteloop wordt de tijdregistratie bij de jeugdloop en de 5, 10 en 21,1 kilometer geregeld door middel van een Bibtag in het startnummer. De start vindt uiteraard weer plaats op De Dam in het centrum van Leek. Omdat het parcours niet autovrij is, wordt geadviseerd om géén geluidsdragers te dragen. Op het parcours is verzorging (water, sportdrank, thee, bouillon en fruit) aanwezig.

Hardloopclinics

Samen met de Leekster Lenteloop organiseert Univé meerdere gratis hardloopclinics voor beginnende hardlopers. De clinics zijn gestart in januari van dit jaar en werken onder professionele begeleiding toe naar deelname aan de 5 kilometer van de Leekster Lenteloop op zaterdag 21 maart. Tijdens de clinic komen zowel de praktijk als de theorie van het hardlopen aan bod. Zo wordt in de eerste 6 lessen onder andere aandacht besteed aan looptechniek, ademhaling, schoenen en kleding, voeding, trainingsopbouw en het voorkomen van blessures. In het praktijkgedeelte wordt onder andere geoefend op inlopen, losmaakoefeningen, loopscholing en cooling down. De opbouw van de oefeningen gaat zeer geleidelijk. Iedere deelnemer krijgt bovendien een schema mee voor oefeningen in eigen tijd.

Scholierenloop

Dit jaar vindt ook weer de scholierenloop plaats.

Alle basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met groep 8 kunnen hier aan deelnemen.

Het is een trimloop waarbij je in een uur zoveel rondjes loopt als je maar wilt. Ouders mogen daarbij gratis hun kinderen begeleiden, maar krijgen zelf geen blijvende herinnering.

Iedere deelnemer ontvangt een stempelkaart, waarop het aantal rondjes wordt afgestempeld.

Van elke deelnemer gaat vijftig cent naar Stichting Make a Wish Nederland.





Programma 33e Leekster Lente Loop

Tijd Onderdeel 11.30 Jeugd wedstrijdloop 7, 8 en 9 jaar – 1,2 km

11.45 Jeugd wedstrijdloop 10 – 13 jaar – 1,2 km

12.00 Zuidersma 5 km Recreatieloop

13.00



13.00 Univé Wedstrijdloop 10 km (Loopcircuit Noord Nederland)



Halve Marathon 21,1 km

13.50 – 14.50 Scholieren Uurloop

Wat: Leekster Lenteloop

Wanneer: zaterdag 21 maart

info: www.loopgroepnienoord.nl/.