36 nieuwe woningen in hartje Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – Vrijdag 4 november was de feestelijke oplevering van het project aan de Burgemeester Bloemersmastraat/Madelief in Nieuw-Roden. Woonborg leverde in totaal 36 sociale huurwoningen op. Dit gebeurde in 2 fases. De bijeenkomst op 4 november stond vooral in het teken van ontmoeting.

Woonborg startte in 2017 met gesprekken met de voormalige bewoners van de in totaal 36 woningen van de Burgemeester Bloemersstraat en Madelief. Samen met deze groep bewoners werd een plan gemaakt. Uiteindelijk is besloten om over te gaan tot sloop/nieuwbouw. Dit heeft de corporatie in 2 fases gedaan. 24 woningen aan de Burgemeester Bloemersstraat waren voor de zomer van 2021 klaar. 12 woningen aan de Madelief waren voor de zomer van 2022 klaar. Het gaat om 17 gezinswoningen en 19 levensloopbestendige woningen. 15 bewoners keerden terug naar hun oude buurt. Er kwamen ook 21 nieuwe buren bij. Door met elkaar een hapje te eten, leren bewoners elkaar beter kennen. Woonborg organiseerde daarom dit feest met stamppotten.

De buurt was nog niet helemaal af. Er moest nog groen worden toegevoegd. Wethouder Jos Darwinkel, Klaas Graveland van Hunebouw en Esther Borstlap van Woonborg hebben daarom samen met 7 bewoners 3 bomen geplant aan de Madelief. De woningen zijn gasloos opgeleverd. Ze zijn uitgevoerd met een duurzame warmtepomp en ventilatiesysteem. Koken gaat elektrisch. Op het dak liggen zonnepanelen die aangesloten zijn op individuele woningen. De zeer energiezuinige appartementen hebben het energielabel A++. (Foto: Rudie Wiersma Fotografie/Aernout Steegstra)