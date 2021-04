422 handtekeningen moet grootschalige bebouwing Peize voorkomen

RODEN/PEIZE – Liefst 422 handtekeningen kreeg wethouder donderdagmiddag overhandigd. De uitkomst van de petitie over woningbouw op de Oude Velddijk in Peize. Anne Douwes van de belangengroep Oude Velddijk 26 bood ze aan. De belangengroep probeert grootschalige woningbouw op het perceel te voorkomen. Omwonenden zijn niet gelukkig met de plannen voor een Knarrenhof met 20 woningen. Peize staat voor rust, ruimte en groen, stelt de groep die al eerder deze maand gebruik maakte van het inspreekrecht tijdens de raadsvergadering. Zelf zien ze het liefst een boerderij, een vrijstaande woning of een twee-onder-een-kap woning op die plek. ‘Peize is een bijzonder dorp’, benadrukt Douwes. ‘Je kunt Peize niet in zonder over een brug, duiker of fietstunnel te gaan. Het dorp ligt besloten tussen negen bruggen. Het groene karakter van Peize moet behouden blijven. Daar proberen we alles aan te doen.’ Deze week gaat de club de fracties bij langs om hun standpunten te beargumenteren. Kosters zegt de bezwaren van de belangengroep te begrijpen, maar voor het college is de kwestie gepasseerd station. ‘Het is aan de raad om hierover te beslissen. Op 7 april staat de Oude Velddijk 26 opnieuw op de agenda. De gemeenteraad moet er dan een klap opgeven’, zei Kosters die het wel kon waarderen dat het inspreken op een nette manier gebeurde en niet op de man gespeeld werd. ‘Dat maken we ook wel anders mee.’ De wethouder zorgt ervoor dat de 422 handtekeningen bij de raad op tafel komen.