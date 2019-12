4,5 Miljoen voor sportaccommodaties in Noordenveld

NOORDENVELD – Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de komende jaren 4,5 miljoen uit te trekken voor sportaccommodaties in Noordenveld. Dit staat in het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld.

Wethouder Jeroen Westendorp legt uit: “We willen de gezondheid van mensen verbeteren, meer mensen in beweging krijgen en de sociale binding en leefbaarheid versterken. Ook streven we naar duurzame sportaccommodaties die voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn. Toekomstbestendige sportaccommodaties en sportverenigingen zijn belangrijk voor deze ambities. Het afgelopen jaar hebben we veel gesprekken gevoerd met verenigingen en andere sportaanbieders. De gesprekken en een onderzoek naar de toekomstige sport- en beweegbehoefte zijn de basis voor het Sportaccommodatieplan Noordenveld.”

Duurzame en toegankelijke sport voor iedereen

“We werken aan een duurzaam Noordenveld”, vervolgt Jeroen. “De sportverenigingen en andere sportaanbieders hebben hun duurzaamheidswensen in beeld gebracht. We willen samen investeren in de sportaccommodaties en de toegankelijkheid ervan.”

Verenigingen aan zet

“Samen met de verenigingen en andere sportaanbieders hebben we een planning gemaakt voor wat we gaan doen en wanneer,” aldus Jeroen Westendorp. “De gemeente faciliteert en stelt de subsidies beschikbaar. Voor Roden-Zuid maken we een apart plan waar wedstrijd- en trainingsaccommodaties geconcentreerd worden. Als de raad akkoord gaat, investeren we samen de komende jaren bijvoorbeeld in kunstgrasvelden, padelbanen, Sportpark Nieuw-Roden, een nieuwe accommodatie voor VV Peize, de atletiekaccommodatie in Roden en verduurzaming van sportaccommodaties”.