450 euro voor Stichting G voetbal Noordenveld

RODEN – De Stichting G voetbal Noordenveld heeft weer een mooi bedrag mogen bijschrijven. Afgelopen week namen zij namelijk een cheque van 450 euro in ontvangst. Dit geld werd geschonken door de bedrijven Normakk en Koude- en Warmtetechniek Noord Nederland (beiden gevestigd in Nieuw-Roden). Yvonne de Weerd vertelt: ‘ONR heeft al jaren een actie met een oranje bonnenboekje. Voor vijf euro zijn deze boekjes te koop, waarop allerlei aanbiedingen van adverteerders te vinden zijn. Normakk en Koude- en Warmtetechniek Noord Nederland had een actie waarbij eenieder de bonnen naar deze bedrijven kon opsturen. Voor iedere bon die binnenkwam, zou er één euro naar het G-team van ONR gaan. Zodoende konden wij afgelopen week een mooie cheque overhandigen. Wij weten zeker dat dit geld goed terecht komt.’