488 coronapatiënten op IC, 11 minder dan gisteren

REGIO – Vandaag zijn er 10.211 nieuwe coronabesmettingen, maar een deel van deze gevallen zijn van zaterdag, meldt het RIVM. Door een computerstoring zijn gisteren niet alle gegevens verwerkt. Het is niet duidelijk hoeveel van de vandaag gemelde besmettingen bij zaterdag horen.



De cijfers van IC-opnames waren dit weekend wel op orde en daar is een lichte daling te zien. Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat er 488 mensen met corona op de intensive care liggen. De ziekenhuisopnames zijn gestegen met 30, in totaal liggen nu 2145 mensen in het ziekenhuis als gevolg van Covid-19, waarvan 1657 patiënten op verpleegafdelingen. (Bron: RIVM)