5 ideeën voor ontspanning en plezier tijdens de herfst

De herfst is in aantocht. Het doet pijn om dit te zeggen, maar de zomer is bijna voorbij. September zal nog hier en daar een warme dag kennen om vervolgens over te schakelen naar lagere temperaturen. En als de herfst is aangebroken, gaan de meesten van ons liever naar binnen voor wat ontspanning en plezier.



De kaarsen en fleecedekens zijn ingeslagen. De barbecue is winterklaar gemaakt en de kachel gaat weer aan. Met de herfst in aantocht is het tijd om na te denken over de verschillende herfstactiviteiten die je kunt doen. Wat kun je doen als het weer te koud wordt om buiten te zijn? Of wat je buiten kunt doen als de bladeren het landschap bepalen? Dit zijn vijf herfstactiviteiten die je binnen- en buitenshuis kunt doen.



1. Bladeren schilderen

Voor de meeste mensen is herfst een prachtige tijd. Het is dan ook een prima tijd van het jaar om een boswandeling te maken, zoals in het Nanninga’s- en Harense Bos. Nadat je een natuurwandeling hebt gemaakt is het tijd om wat van die bladeren te gebruiken. Laat de bladeren even drogen, haal de verf tevoorschijn en have fun. Je weet nooit wat voor soort meesterwerk je met de bladeren van de lokale bomen kunt maken.



2. Halloween-pompoen maken

Halloween wordt steeds populairder in Nederland, vooral onder kinderen. Heb je al eens een Halloween-pompoen gemaakt? Je kunt zowel eetbare als niet-eetbare pompoenen gebruiken. Maak de pompoen open, haal het vruchtvlees eruit en teken waar de mond, ogen en neus moeten komen. Snij voorzichtig de delen eruit en zet er een waxinelichtje in.



3. Gezellig bij de open haard

Is er iets beter dan bij het vuur zitten met een warme kop chocolademelk? Maak het gezellig door het niet alleen te doen, maar samen met de mensen om je heen. Ga het gesprek aan om een diepere verbinding te zoeken onder het genot van een warme gloed over je lichaam. Geen inspiratie voor het gesprek? Bekijk dan deze vragenlijsten:

4. Doe een herfstfotoshoot

Het valt niet te ontkennen dat de herfst het mooiste seizoen van allemaal is. Dat betekent natuurlijk dat je moet profiteren van het prachtige landschap. Dat doe je met een aantal geweldige herfstfoto’s met je partner of het hele gezin.



5. Maak een soepje

Zodra het buiten kouder wordt, genieten we meer van alles wat warm is. De herfst is dan ook het perfecte seizoen om een soepje te maken. Hoewel het misschien nog wat te vroeg in het jaar is om je eigen snertrecept te verzinnen, kun je met een pompoen alle kanten op.