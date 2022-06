5 redenen waarom je cv wordt afgewezen

De eerste indruk telt, zo ook bij je cv. Een recruiter bekijkt een cv maar heel kort, dus je hebt maar eventjes de tijd om indruk te maken op hem of haar. Wil je dus kans maken op een sollicitatiegesprek, dan moet je een cv hebben die professioneel, aantrekkelijk en helder is. Er zijn heel wat valkuilen die je moet voorkomen.., dus kom je maar niet door de cv screening heen? Lees dan zeker deze vijf mogelijke redenen waarom je cv wordt afgewezen. Zo kun je een cv maken die wél een goede eerste indruk maakt.

1. Een onduidelijke opmaak

Het is cruciaal dat je cv een goede opmaak heeft en duidelijk weergeeft wanneer een sectie begint en eindigt. Zo kan een recruiter je cv makkelijk lezen en snel de informatie vinden waarin hij of zij geïnteresseerd is. Een slechte of onduidelijke opmaak schrikt een recruiter dan ook af. Heeft je cv een betere opmaak nodig? Maak dan gebruik van een cv template, zo krijg je in een handomdraai een mooie en duidelijke opmaak voor jouw cv.

2. Rommelige lettertypen

Nou kun je misschien denken dat een opvallend lettertype ervoor zorgt dat je cv er tussen uit springt. Echter is het tegenovergestelde waar: het maakt je cv slechter leesbaar en het geheel oogt ook minder professioneel. Kies daarom voor één lettertype dat gemakkelijk te lezen is, zoals Calibri, Arial of Times New Roman, en houd het lettertype zwart. Probeer ook de lettergrootte op minimaal 10 te houden. Moet je het lettertype verkleinen naar 8? Dan is dit waarschijnlijk een teken dat je cv te vol is.

3. Spel- en taalfouten

Spel- en taalfouten zullen voor veel recruiters een reden zijn om je cv direct in de prullenbak te gooien. Je cv representeert jou en het geeft dus een slechte eerste indruk als hier fouten op staan. Check je cv daarom meerdere keren en lees hierbij je cv hardop voor. Je kunt je cv natuurlijk ook altijd door iemand anders laten lezen. Twee paar ogen zien immers meer.

4. Een onprofessioneel e-mailadres

Je e-mailadres staat natuurlijk op je cv, maar wat als je oude vertrouwde e-mailadres ikhoudvanbier@hotmail.com is? Je kunt dit e-mailadres natuurlijk prima gebruiken in je privéleven, maar het kan een afknapper zijn voor een recruiter. Maak daarom een professioneel klinkend e-mailadres met je voor- en achternaam.

5. Te veel persoonlijke informatie

Nou kun je natuurlijk persoonlijke informatie toevoegen aan je cv, bijvoorbeeld over je hobby’s. Pas er echter wel voor op om niet te veel persoonlijke informatie te geven, zoals leeftijd, lengte, gewicht, religieuze en politieke voorkeuren of burgerlijke staat. Het is immers geen date, dus je hoeft de recruiter echt niet zoveel te vertellen over je privéleven.



Kies dus voor een duidelijke opmaak, gebruik één goed leesbaar lettertype in het zwart, voorkom spel- en taalfouten, gebruik een professioneel e-mailadres en weergeef niet te veel persoonlijke informatie. Zo krijg je een cv dat een goede eerste indruk maakt en waarmee je ook echt uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.