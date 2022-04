50 jaar huwelijksgeluk voor Be en Trijn

RODEN – Echtpaar Liewes, in het dorp beter bekend als Be en Trijn, heeft afgelopen woensdag gevierd dat zij 50 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. Ze hebben twee zoons en zes kleinkinderen gekregen. ‘Mijn ouders hebben allebei grotendeels in de zorg gewerkt’, vertelt zoon Jurgen. ‘Mijn vader begon in de autotechniek en daarna is hij nog een paar jaar kraanmachinist geweest. Hij vertelt altijd graag dat hij de HEMA in Groningen heeft gebouwd. Uiteindelijk is hij de zorg in gegaan. Mijn moeder heeft altijd voor mij en mijn broer gezorgd en is later ook gaan werken in de zorg.’ Een 50-jarig huwelijk is niet niks. ‘Ik denk dat hun kracht zit in het feit dat ze elkaar prachtig mooi aanvullen. Wanneer iemand even in een diep dal belandt, kijken ze altijd samen weer vooruit. Ze blijven nooit vasthangen in het verleden en genieten echt van het leven. Vroeger gingen we heel veel op reis en tegenwoordig fietsen ze ook nog heel veel. Zaterdag 9 april zijn alle vrienden en familie langsgekomen in Groepsaccomodatie De Zwerfsteen voor een groot feest.’