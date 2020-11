5407 nieuwe besmettingen, iets minder dan gisteren: wat zegt het?

REGIO – Het aantal meldingen van nieuwe coronagevallen in Nederland is het afgelopen etmaal iets gedaald. Het RIVM kreeg de afgelopen 24 uur melding van 5407 nieuwe besmettingen. Gisteren waren dat er 6093. De besmettingen gingen de afgelopen dagen in rap tempo omlaag maar sinds woensdag steeg het weer langzaam. Maar wat zeggen deze cijfers nu eigenlijk? Dat blijft lastig. Testen is immer niet verplicht in het geval van klachten. De cijfers dan maar:

Zondag 5407

Zaterdag 6093

Vrijdag 5974

Donderdag 5729

Woensdag 4615 (een hoger aantal door een technische storing)

Premier Mark Rutte waarschuwde gisteren nog dat meer bewegingsvrijheid rond de feestdagen er niet in zit wanneer het aantal positieve besmettingen blijven oplopen. Blijft spannend dus, hoe we de aankomende feestdagen gaan doorbrengen.