6 april lezing over De Vijftigers en Cobra

Presentatie met beelden, literatuur en muziek door Coen de Jonge

RODEN – Op donderdagmiddag 6 april van 14.00 tot 16.00 uur is er in de bovenzaal van Kunstencentrum K38 aan de Kanaalstraat een lezing over De Vijftigers en Cobra. Het wordt een middag waarbij literatuur, beeldende kunst en muziek uit die periode een plek krijgt. Vitale kunst door vitale kunstenaars. Kenner Coen de Jonge zal de lezing vooral inhoudelijk benaderen. Tekst, kunst en muziek zullen met elkaar in beelden vervlechten.

Coen de Jonge is enthousiast. ‘Ik ga de stromingen, de Vijftigers en Cobra, bespreken. Beide groepen zijn vanuit de beeldende kunst, muziek en literatuur direct na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Zij wilden niet weer terug naar de enigszins brave kunst van voor die tijd, met versjes en aardige landschapjes. Het was tijd voor verandering. Gelukkig kwam er in kleine kring verzet. Het waren vooral jonge kunstenaars die dat beseften. Wie creatief wilde zijn, moest bij het nulpunt beginnen. Een uitgangspunt dat zowel voor de schilders van de Cobragroep als voor de experimentele dichtersgroep ging gelden. Bekende namen zijn Karel Appel, Hugo Claus, Lucebert en Corneille. Zowel de Vijftigers als Cobra zijn culturele bewegingen die nog steeds van invloed zijn. Er zijn maatschappelijke parallellen te zien en dat maakt dat het goed is om de geschiedenis ook in dit perspectief te vertellen. In eerste instanties zijn het de schilders geweest die de stap namen om zich als groep te binden. Later zijn daar de dichters bijgekomen onder de naam de Vijftigers.’

Thuis bij Coen de Jonge liggen op planken, in kasten, op tafels en opgestapeld in torens vanaf de grond, de verzamelde werken van kunstenaars uit die periode. Vooral boeken, met werk van de Vijftigers en natuurlijk hangen er Cobra-illustraties aan de wand. Ook de muziek uit die periode heeft nog steeds een warm plekje in het hart. ‘Ik heb veel cd’s verzameld en nog steeds schrijf ik recensies over jazzmuziek voor onder andere het blad Jazz Bulletin. Het is een passie en kent een dagelijks genieten.’

Op 6 april zullen vier vertegenwoordigers uit deze generatie specifiek aan bod komen. De dichters Bert Schierbeek en Simon Vinkenoog, de schilder Theo Wolvecamp en het multi-talent Lucebert. Als het gaat om muziek, dan is vooral de jazz van invloed geweest. Coen de Jonge heeft al deze vier kunstenaars persoonlijk gekend. Vooral met Simon Vinkenoog was een innige band. ‘Deze vier schrijvers en kunstenaars waren illustratief voor die periode. Cobra is internationaal. Grote steden in Europa zijn van invloed geweest. Denk alleen maar aan de naam Cobra, wat staat voor Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. En dan hebben we ook nog Parijs. Daar hebben deze mannen, want het waren vooral mannen, allemaal een deel van hun leven na de oorlog gewoond en gewerkt. Ik vertel anekdotes, laat filmpjes zien die in Parijs zijn opgenomen en natuurlijk ontbreekt ook de roddel en achterklap niet. Relletjes werden niet geschuwd. Er is veel gebeurd en maakt de periode extra interessant. Er is dan ook veel te veel over te vertellen.’

