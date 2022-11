60 jaar getrouwd en toch nog een onverwacht feestelijke dag

NORG – De familie Boelens was het erover eens: we zijn 60 jaar getrouwd, maar we gaan er niks van vieren. Mevrouw Boelens vertelt: ‘We waren de afgelopen tijd beiden wat in de lappenmand, dus we wilden er niks aan doen. Maar toen we ’s ochtends opstonden, zat er een groot plakkaat op de deur, dat we 60 jaar getrouwd waren. Daar begon het mee. Toen kwam de oudste zoon aan de deur, die had die dag vrij genomen. Mijn jongste zoon woont in Qatar, dus die kon niet komen. Ik was blij dat ik een taartje gekocht had voor de zekerheid. En voor ik het wist stond er een wethouder en een fotograaf in huis. Allemaal geregeld door mijn oudste zoon. En het bezoek liep de hele dag door. We hebben een prachtige dag gehad!’