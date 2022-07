60 jaar huwelijksgeluk in Marum

MARUM – Afgelopen woensdag 6 juli was het feest in Marum. Echtpaar Baron-Roffel vierde namelijk dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. ‘We hebben het gevierd door lekker met de familie uit eten te gaan,’ vertelt meneer Baron. Het huwelijk heeft het echtpaar 4 kinderen, 7 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen geschonken. ‘Mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet op vakantie in Appelscha. We vinden het erg leuk om te fietsen en mijn vrouw zwemt elke ochtend.’ 60 jaar is natuurlijk niet niks tegenwoordig. ‘Ons geheim is dat we elkaar de ruimte geven.’ Ook burgmeester Ard van der Tuuk kwam de dag van te voren nog even langs om het echtpaar te feliciteren met een prachtige bos bloemen.