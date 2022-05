60 jaar huwelijksgeluk in Peize

PEIZE – Het is feest in Peize, echtpaar Ensing – Hogen Esch zijn namelijk op woensdag 27 april, 60 jaar getrouwd. ‘Het is uitgebreid gevierd Bij Boon in Peize met allemaal vrienden en familie’, vertelt dochter Harma. ‘Ze hebben elkaar ontmoet op de dansvloer in het Sprookjeshof in Zuidlaren. Ze zijn heel trouw aan elkaar. Ze hebben in hun leven samen een boerderij gehad en hebben deze met hun tweetjes gerund. Dat helpt allemaal mee aan een goed huwelijk denk ik.’ Behalve dochter Harma hebben ze nog een dochter gekregen en zijn ze nog heel gelukkig. Ook de burgemeester kwam nog even langs om het echtpaar te feliciteren.