60 jaar huwelijksgeluk in Roden

RODEN – Afgelopen woensdag 23 juni was het exact 60 jaar geleden dat Teus en Jannie in Hoogkerk in het huwelijksbootje stapten. Dat bracht hen in 1972 naar Roden, waar zij bar en cafetaria ‘De Leste Stuver’ in de Schoolstraat uitbaatten. Tot hun pensioen werkten Teus en Jannie keihard, zeven dagen per week, en ook nu nog is Teus ontzettend actief. Zo brengt hij vele uren door op het veld van VV Nieuw-Roden, waar hij met veel plezier zorgt voor het onderhoud van de velden. Daarnaast zorgt hij voor zijn echtgenote Jannie, aangezien haar gezichtsvermogen het laatste half jaar sterk is verminderd. Om die reden vierde het jubilerende echtpaar hun diamanten huwelijk slechts in huiselijke kring met dochters Cobie en Aleida. Ook burgemeester Klaas Smid kwam langs om de familie Van der Lee namens de gemeente Noordenveld te feliciteren en een prachtige bos bloemen te overhandigen.