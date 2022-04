60 jaar huwelijksgeluk in Tolbert

TOLBERT – Afgelopen woensdag 13 april was het feest in Tolbert. Echtpaar van der Heide-Roeters was namelijk 60 jaar getrouwd. ‘Er was een en al aanloop’, vertelt meneer Van der Heide. ‘De hele dag door kwamen er mensen op bezoek en kwamen er belletjes binnen. We hebben ook wel 70 kaarten gekregen. Ook burgemeester Ard van der Tuuk is anderhalf uur blijven plakken. Ik ben zelf 40 jaar vrachtwagen chauffeur geweest en mijn vrouw heeft gewerkt in de zorg.’ Tegenwoordig is het stel ook nog druk in de weer. ‘Mijn vrouw werkt graag in de tuin en ik doe nog steeds vrijwilligerswerk. Ik ben erg dankbaar dat we het allemaal nog mogen meemaken.’ Het huwelijk heeft het echtpaar vier kinderen geschonken. ‘We hebben zes kleinkinderen, een achterkleinkind en de tweede is op komst.’