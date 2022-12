60 jaar huwelijksgeluk wordt uitgebreid gevierd

‘Ik dacht wat moet die vent steeds van me?’



LEEK – De familie Helder-Stoter vierden 11 december hun 60-jarig huwelijk. De kinderen hadden een mooie verassing voorbereid, vertelt mevrouw Helder-Stoter: ‘We zijn eerst naar het Forum in Groningen geweest, toen brachten ze ons naar het Noordenstation. Daar gingen we op de trein naar Loppersum. We hebben elkaar in de trein leren kennen. Hij ging steeds naast me zitten. Ik dacht in het begin: wat moet die vent steeds van me? Maar na een tijd vroeg hij of ik verkering met hem wilde. Op het station in Loppersum.’

Daarna werd er feest gevierd in Spoorzicht in Loppersum, met de kinderen en kleinkinderen. ‘We hebben 4 kinderen en 13 kleinkinderen. En 1 achterkleinkind, de tweede is onderweg.’ Afgelopen zaterdag werd er nog eens feestgevierd, deze keer met andere familie en vrienden, die door een gehuurde bus overal en nergens vandaan werden gehaald.